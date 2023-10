Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Vejas as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você que busca trabalhar de qualquer lugar do mundo, selecionamos algumas vagas 100% home office. Há oportunidades em empresas nacionais e internacionais.

Veja os requisitos e como se inscrever:

alt.bank

A fintech alt.bank está com posições remotas para Desenvolvimento Backend (Java) e Frontend (Flutter) para nível sênior. A empresa, que possui mais de 20.000 clientes, atua na modalidade CLT e oferece plano de saúde, odontológico e cartão Caju de benefícios flexíveis.

Inscrição: acesse a página de vagas da alt.bank

Arco Educação

Arco é uma companhia brasileira focada em soluções educacionais para o ensino básico que desenvolve conteúdo, tecnologia e serviços para mais de 1.3 milhões de alunos e +5.000 escolas privadas de todo o país, abrangendo os segmentos da educação infantil ao ensino médio.

A empresa, que contrata na modalidade CLT, oferece também vale alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, licença maternidade e paternidade estendida, entre outros.

Abaixo selecionamos vagas com atuação remota, mas é importante destacar que algumas podem exigir residência em determinadas cidades.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Gympass

Fundado em 2012, com sede em Nova York, o Gympass conta com uma equipe global em constante crescimento em 11 escritórios ao redor do mundo. E para posições em Tecnologia, a empresa permite atuação remota, oferecendo um ambiente de crescimento profissional, estrutura específica para férias, day-off e licença parental remunerada de 6 meses para mulheres.

Inscrição: acesse a página de vagas do Gympass.

Gringo

O Gringo é uma startup que tem como objetivo descomplicar a vida do motorista por aplicativo, oferecendo tecnologia para e dados para transformar a gestão da documentação do motorista com o seu veículo.

Com um time da espalhado pelo Brasil, a empresa oferece diversos benefícios, desde assistência médica e odontológica até day-off para quem decidir adotar um pet.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

PicPay

Com mais de dez anos de história e 30 milhões de usuários ativos, a PicPay se tornou uma das fintechs mais conhecidas do país. A empresa, que contrata na modalidade CLT e possui diversos benefícios, permite atuação remota para posições de tecnologia e está com várias vagas abertas.

Inscrição: acesse o site da PicPay.

Verity

A Verity é uma empresa de aceleração digital que atua na construção de produtos digitais modernização de aplicações por meio de três unidades: Strategy, Design e Delivery.

A empresa possui mais de 170 colaboradores e boa parte de suas vagas permitem atuação remota. A empresa também oferece auxílio remoto, plano de saúde e odontológico SulAmérica e diversos outros benefícios.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Vagas internacionais:

Andela

A Andela é uma empresa de consultoria em TI que conecta profissionais em tecnologia de mercados emergentes a empresas mundialmente conhecidas como InVision e Cloudflare.

A empresa está contratando para diversas posições com foco em nível Sênior, como Frontend, Backend e Data engineering.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrição: acesse o site da BairesDev.

BetterEngineer

A BetterEngineer é uma empresa 100% remota que conecta engenheiros de software latino-americanos a um portfólio de empresas norte-americanas em crescimento, para o desenvolvimento de novos produtos.

A empresa está contratando para as seguintes posições:

Junior Quality Engineer

Senior Front-end Engineer

Senior Python Engineer

Senior UI/UX

Inscrição: acesse o site da Remotar.