Quer ser publicitário? Veja 5 dicas para você construir uma carreira de sucesso na área

Por Astério Segundo, publicitário e fundador da agência 35

Um profissional na faixa dos 40 anos, que trabalhe hoje com publicidade, atua em uma profissão que em praticamente nada lembra aquela em que ingressou no início dos anos 2000. Naquela época, a propaganda era monólogo. Uma marca falava para o consumidor, que apenas recebia suas mensagens, sem possibilidade de troca.

Hoje os jovens de 20 e poucos anos que ingressam nessa carreira navegam em um cenário diferente. A propaganda virou diálogo. E as pessoas do outro lado podem concordar, questionar, retrucar e, no limite, levar anunciantes a suspenderem campanhas e reverem suas estratégias.

A forma como as pessoas consomem mídia, entretenimento e informação mudou. Os "consumidores" - termo que hoje em dia soa tão antigo quanto a TV de tubo - deixaram de ser somente audiência e passaram a ter um papel importante como geradores de conteúdos e termômetro da comunicação e dos novos tempos.

A TV se transformou através do streaming. Os jornais têm atualizações em tempo real. As revistas de celebridades agora são editadas pelas próprias celebridades através de suas redes sociais. E o rádio… Bom, o que é o podcast se não o rádio reinventado, não é mesmo?

Diante de tantas transformações, uma dúvida se impõe: como se manter relevante em uma indústria criativa que tem como demanda a necessidade de se atualizar todos os dias? O fato é que a transformação do mundo agora exige de nós um constante esforço de aperfeiçoamento e (re)aprendizagem.

E essa é a primeira dica que eu dou para um jovem estudante ou recém-formado, ainda mais nesses tempos de Economia Digital: aprenda muito e rápido.

As cinco dicas para se ter uma carreira de sucesso na publicidade

Seja curioso e atento ao novo

Publicidade é uma área em que a atualização acontece diariamente. É essencial estar por dentro das mídias digitais e das principais tendências de inovação e tecnologia. Mas é igualmente importante saber sobre o que as pessoas fora das bolhas estão falando. Reserve tempo para ler, ver novela, assistir a séries e filmes e não deixe de ouvir as músicas do momento e saber o meme do dia. Publicidade é a arte de criar conversas. E você dificilmente será um bom papo se não estiver antenado com as novidades.

Ame o que você faz

Quando você é apaixonado pelo que faz, não coloca em seus projetos somente suas habilidades profissionais. Você colocará em cada trabalho um pouco da sua alma e dos seus sonhos. Busque algo que ame verdadeiramente e isso dará a você um dos mais poderosos diferenciais competitivos que existem. Porque quem ama o que faz, faz melhor. E esse sentimento vai ajudar a tirar de dentro de você soluções diferentes, criativas e inovadoras de um jeito que nenhuma técnica poderia imitar.

Tenha um propósito

Não exerça seu talento baseado apenas em conseguir um emprego ou ganhar dinheiro. Procure fazer do seu ofício algo maior para a sua vida. Algo que te mova verdadeiramente e esteja alinhado com o que você deseja para o seu futuro. Sonhe, corra atrás e, de vez em quando, faça o seguinte jogo mental: por que estou nessa profissão mesmo? É na resposta a essa pergunta que está o propósito que você deve perseguir.

Estude a profissão

Na nossa profissão, tão importante quanto olhar para o amanhã, é olhar para o ontem. Profissionais como Washington Olivetto, Francesc Petit, Nizan Guanaes, Marcello Serpa e Fábio Fernandes deram à publicidade brasileira a reputação de uma das mais criativas do mundo. Poucas indústrias têm o privilégio de ter tido líderes como Alex Periscinotto, Júlio Ribeiro e Mauro Salles. Saiba quem é Roberto Duailibi e Christina Carvalho Pinto. Quem foram Magy Imoberdorf, Neil Ferreira, José Zaragoza e Tomás Lorente. Em cada um desses nomes existe um universo de aprendizados. Não desperdice a chance de conhecer mais sobre eles.

Dica extra - Potência feminina

Reparou que no tópico acima eu citei bem poucas mulheres? Durante muito tempo, a publicidade brasileira foi liderada predominantemente por homens. Esse cenário felizmente vem mudando de uns anos para cá. Hoje, são muitos os casos de mulheres de enorme talento liderando marcas e agências. Se eu fosse você, não perderia tempo em conhecer mais sobre Gal Barradas, Keka Morelle, Renata Bokel, Sophie Schonburg e Joanna Monteiro.

Austério Segundo é ex-diretor de criação de grandes agências. Atualmente o publicitário comanda toda operação da 35, agência que fundou em 2018. Durante seis anos, o executivo foi Diretor de Criação da Africa e participou de grandes projetos para alguns dos maiores anunciantes do Brasil, como Ambev, P&G, Itaú e Grendene.

Antes disso, atuou nos primeiros anos da PeraltaStrawberryFrog, uma agência que já era startup antes de ser moda ser startup trabalhando para a PepsiCo, criando a partir do Brasil campanhas que eram veiculadas em mais de 10 países da América Latina para marcas como Quaker e Toddy.