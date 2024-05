À medida que a tecnologia continua a evoluir, torna-se cada vez mais fácil e conveniente realizar tarefas importantes diretamente do nosso celular.

Este artigo explora os melhores aplicativos disponíveis para criar um currículo impressionante diretamente do seu celular.

Como fazer currículo online pelo celular?

Fazer um currículo online pelo celular é mais acessível do que nunca, graças às diversas ferramentas disponíveis. Comece selecionando um aplicativo de criação de documentos, como o Google Docs ou o Microsoft Word, ambos disponíveis para download em smartphones.

Em seguida, escolha um modelo de currículo que se adapte ao seu estilo e à vaga que você está buscando. Certifique-se de incluir suas informações pessoais, como nome, contato e endereço.

Para criar currículo, destaque suas habilidades, experiências profissionais e qualificações educacionais de forma clara e concisa. Se possível, adicione links para portfólios online ou perfis profissionais, como o LinkedIn.

Use uma linguagem profissional e evite erros gramaticais ou ortográficos. Depois de concluir seu currículo, salve-o em um formato compatível, como PDF, para garantir que ele seja facilmente acessível e mantenha sua formatação. Assim é possível fazer um currículo usando o celular facilmente.

5 aplicativos para fazer currículo pelo celular

Veja abaixo cinco formas de fazer currículo gratis por meio de aplicativos.

1. Microsoft Word

Para criar um currículo pelo celular usando o Microsoft Word, primeiro baixe o aplicativo na loja de aplicativos do seu dispositivo. Abra o aplicativo e selecione um modelo de currículo que se adeque ao seu estilo e à vaga desejada.

Preencha as seções com suas informações pessoais, habilidades, experiências e educação. Utilize recursos como formatação de texto, listas e negrito para destacar informações importantes.

Ao concluir, revise cuidadosamente seu currículo em busca de erros. Por fim, salve o documento em um formato compatível, como PDF, para facilitar o compartilhamento por e-mail ou upload em sites de emprego. Você pode colocar no currículo um resumo profissional também.

2. Google Docs

Para criar um currículo pelo celular usando o Google Docs, comece baixando o aplicativo da loja de aplicativos do seu dispositivo. Abra o aplicativo e crie um novo documento em branco.

Utilize as ferramentas de formatação para organizar as seções do seu currículo, como informações pessoais, experiências profissionais, habilidades e educação. Digite suas informações em cada seção, destacando suas qualificações de forma clara e concisa.

Adicione links para portfólios ou perfis profissionais, se aplicável. Ao concluir, revise o documento em busca de erros e formate-o para garantir uma apresentação profissional.

Por fim, salve o currículo em um formato compatível, como PDF, para compartilhamento fácil por e-mail ou upload em sites de emprego.

3. Canva

Para criar um currículo pelo celular usando o Canva, primeiro baixe o aplicativo da loja de aplicativos do seu dispositivo. Em seguida, abra o aplicativo e escolha o modelo de currículo que melhor se adequa ao seu estilo e à vaga desejada.

Personalize o design adicionando suas informações pessoais, experiências profissionais, habilidades e educação. Utilize as ferramentas de edição do Canva para ajustar a fonte, as cores e o layout conforme suas preferências.

Adicione elementos visuais, como ícones ou imagens, para tornar seu currículo mais atrativo. Ao concluir, revise o documento e salve-o em um formato compatível para fácil compartilhamento por e-mail ou upload em sites de emprego. Com o Canva, você também pode usar modelos para outros documentos, como carta de intenção.

4. LinkedIn

Para criar um currículo pelo celular usando o LinkedIn, comece baixando o aplicativo da loja de aplicativos do seu dispositivo. Em seguida, acesse sua conta do LinkedIn ou crie uma se você ainda não tiver uma.

Na seção "Perfil", você encontrará a opção de editar seu perfil. Adicione suas informações pessoais, experiências profissionais, habilidades, educação e quaisquer outras seções relevantes.

Certifique-se de preencher todas as informações de forma completa e precisa. Você pode até mesmo fazer upload de documentos adicionais, como certificados ou projetos.

Ao concluir, revise seu perfil para garantir que esteja completo e atualizado. Se desejar, você pode exportar seu perfil como um PDF para compartilhamento.

5. Curriculum Vitae

Para criar um currículo pelo celular, você pode usar aplicativos específicos, como o Curriculum Vitae App. Primeiro, baixe o aplicativo da loja de aplicativos do seu dispositivo.

Em seguida, abra o aplicativo e comece a preencher as seções com suas informações pessoais, experiências profissionais, habilidades e educação.

Além disso, ele geralmente têm recursos para adicionar elementos visuais e ajustar o layout para tornar seu currículo mais atraente. Após preencher todas as seções, revise seu currículo e salve-o em um formato compatível.

Com esse currículo, você pode mandar candidatura para as vagas que desejar, além de se cadastrar no banco de talentos de empresas que os disponibilizam em seus sites.

Como salvar currículo como PDF no celular

Uma vez que seu currículo esteja pronto, siga estas etapas simples para salvá-lo no formato do PDF. Veja como fazer currículo online grátis pdf:

No aplicativo em que você criou seu currículo, encontre a opção para salvar ou exportar o documento. Normalmente, você encontrará uma opção para "Salvar como" ou "Exportar". Selecione o formato de arquivo desejado, que neste caso seria PDF. Confirme a ação e aguarde até que o processo de conversão seja concluído. Depois que o PDF for gerado, você terá a opção de renomeá-lo e escolher o local onde deseja salvá-lo em seu celular. Uma vez salvo, você pode acessar seu currículo em formato PDF sempre que precisar compartilhá-lo com potenciais empregadores, seja por e-mail, upload em sites de emprego ou qualquer outra plataforma online.

Como enviar currículo no Android e IOS

Enviar currículo pelo Android e iOS é uma tarefa simples e conveniente. Você pode anexar o arquivo do seu currículo a um e-mail e enviá-lo diretamente, incluindo uma mensagem de acompanhamento, se desejar.

Outra opção é enviar seu currículo através de aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Messenger.

Se o seu currículo estiver armazenado na nuvem, você pode compartilhar o link do arquivo através de aplicativos como Google Drive ou Dropbox, ou diretamente nos aplicativos de e-mail ou mensagens.

Além disso, muitos sites de emprego têm aplicativos móveis que permitem que você faça o upload do seu currículo diretamente do seu dispositivo. Com isso, você pode começar a ser chamado para mais entrevistas de emprego.

Modelo pronto de currículo para editar online

Veja abaixo um currículo pronto para editar de acordo com sua vida profissional:

Informações Pessoais

- Nome Completo: [Seu Nome]

- Telefone: [Seu Número de Telefone]

- E-mail: [Seu Endereço de E-mail]

- LinkedIn: [Seu Perfil do LinkedIn (opcional)]

Objetivo Profissional

[Descreva brevemente seus objetivos de carreira]

Experiência Profissional

Cargo: [Nome do Cargo]

- Empresa: [Nome da Empresa]

- Período: [Mês/Ano de Início] - [Mês/Ano de Término]

- Responsabilidades/Atribuições: [Descreva suas principais responsabilidades e conquistas]

Cargo: [Nome do Cargo]

- Empresa: [Nome da Empresa]

- Período: [Mês/Ano de Início] - [Mês/Ano de Término]

- Responsabilidades/Atribuições: [Descreva suas principais responsabilidades e conquistas]

Educação

- Grau Acadêmico: [Grau Obtido, por exemplo, Bacharelado]

- Curso: [Nome do Curso/Major]

- Instituição: [Nome da Instituição]

- Período: [Mês/Ano de Início] - [Mês/Ano de Conclusão]

Habilidades

- [Lista suas habilidades relevantes para a vaga]

Idiomas

- [Liste os idiomas que você fala e seu nível de proficiência]

Certificações

- [Liste quaisquer certificações relevantes que você possui]

—

Você quer saber mais a respeito de vida profissional e carreira? Então leia nossos outros artigos abaixo: