Quem ganhou a Champions League? Real Madrid leva o título com gol de Vinicius Jr.

O Real Madrid venceu a Champions League 2023-24, ao derrotar o Borussia Dortmund por 2x0 em partida realizada em Londres neste sábado, 1º de junho.

Com isso, o time espanhol chega ao 15º título da Champions e segue sendo o maior vencedor do torneio. A equipe espanhola teve uma campanha invicta neste ano, superando o RB Leipzig, o Manchester City e o Bayern de Munique na reta final.

Como foi a final da Champions League

Os gols da final só saíram no segundo tempo. Na primeira etapa, o Borussia atacou mais e perdeu duas chances claras de abrir o placar. Aos 21 minutos, Adeyemi ficou cara a cara com Courtois, mas perdeu. Dois minutos depois, Fullkrug teve outra boa chance, mas a bola foi na trave.

No começo do segundo tempo, o Real aumentou a pressão, mas o jogo manteve o equilíbrio, com ataques dos dois times. O placar só foi aberto aos 29 do segundo tempo. O lateral Carvajal subiu mais alto que a zaga e cabeceou para o gol após uma cobrança de escanteio.

Depois do gol, o Real emendou uma sequência de ataques, até que Vini Jr. fez o segundo, aos 37 do segundo tempo. O brasileiro recebeu um passe na entrada da área, driblou a defesa alemã que estava mal posicionada, limpou o goleiro e marcou o segundo, cravando a vitória do time de Madri.

Aos 86 minutos, o Borussia fez um gol, mas o lance teve impedimento. O jogo teve cinco minutos de acréscimo, mas o placar de 2 a 0 para o Real Madrid se manteve e o o time espanhol conquistou seu 15º título da Champions. O real tem uma vantagem enorme na história do torneio: o segundo time que mais venceu, o Milan, tem sete títulos.