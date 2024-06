Papa Francisco recebe presidente do BID e ganha camisa do Flamengo

Ex-presidente do Banco Central do Brasil e agora presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn encontrou o Papa Francisco no Vaticano na última sexta-feira, 31. Ilan conversou com o Pontífice sobre a pobreza e as mudanças climáticas do planeta.

Após a conversa, o presidente do BID entregou ao papa uma camisa do Flamengo, seu time do coração. O Pontífice, que é torcedor declarado do San Lorenzo, da Argentina, postou com a camisa rubro-negra ao lado de Ilan, e lhe entregou um livro de presente chamado “Querida Amazônia”, que celebra a cultura, a floresta e o povo da região amazônica.

"O Pontífice gosta de futebol. Aproveitei a nossa conversa sobre o acordo do BID com Scholas Occurrentes e a Amazônia e presenteei o Papa com a camisa do meu time, o Flamengo", postou Ilan.

O presidente do BID falou também, em seu X, antigo Twitter, de uma forma geral sobre o seu encontro com o papa.

"Hoje tive a honra de reunir-me com o papa Francisco. Foi um encontro muito especial. Falamos sobre a necessidade de reduzir a pobreza, sua conexão com as mudanças climáticas e a urgência em agir para a sua mitigação e adaptação. Ele me presenteou com seu livro “Querida Amazônia”, que celebra a cultura, a floresta e o povo da região amazônica. Proteger as pessoas, as comunidades e a biodiversidade da Amazônia são exatamente os eixos centrais do nosso programa Amazônia Sempre. Também falamos sobre a nossa relação histórica com a Scholas Occurrentes e o nosso novo projeto conjunto no Haiti para ajudar a reduzir a violência juvenil e promover a educação através do esporte", publicou.

Nos próximos dias, o papa deverá receber também Fernando Haddad, ministro da Fazenda do Brasil.