Governo anuncia concurso público com duas mil vagas para a Polícia Federal

O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 29, a realização de um concurso público para a Polícia Federal (PF) com a abertura de mil vagas em 2025 e mais mil em 2026 . A medida foi oficializada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Lewandowski afirmou que o ingresso dos novos policiais reforça o compromisso do governo com a segurança pública, especialmente no combate ao crime organizado, crimes ambientais e na vigilância de fronteiras. “ Com esse concurso e o ingresso de profissionais este ano e no próximo, voltaremos à média histórica de 15 mil policiais federais ”, declarou o ministro.

Dweck destacou que, mesmo diante do ajuste de R$ 1 bilhão na Lei Orçamentária Anual (LOA), a segurança pública permaneceu como uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A autorização para a realização das provas será publicada em fevereiro, permitindo que a PF inicie os trâmites do processo seletivo. "Essa autorização é dada agora, mas a entrada efetiva deve ocorrer a partir do final do ano", acrescentou.

Vagas para todos os cargos

Segundo Rodrigues, o concurso contemplará vagas para todas as carreiras policiais da PF: delegado, escrivão, agente, perito e papiloscopista. No entanto, a distribuição das vagas entre os cargos ainda será definida.

A seleção será organizada pela própria Polícia Federal, e os candidatos devem ficar atentos à publicação do edital com as regras e o cronograma detalhado do certame.