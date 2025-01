Concurso Polícia Federal: diretor aguarda autorização de novo concurso com mais de 1.800 vagas

A Polícia Federal solicitou 1.810 vagas para o Ministério da Justiça, que devem ser preenchidas com a realização do concurso iminente. Na última segunda-feira, 27, em entrevista ao Roda Viva (TV Cultura), Andrei Rodrigues, Diretor-Geral da instituição, afirmou que aguarda autorização para um novo concurso.

“Somos pouco mais de 13 mil policiais, 15 mil servidores no total, e temos já muitas atribuições. Para isso, estamos trabalhando com muita gestão: nós já solicitamos, e eu espero que nesta semana ou nos próximos dias seja autorizado o concurso para mais de 1.800 policiais, preenchendo todos os cargos vagos da Polícia Federal”.

A última publicação de edital para o cargo de perito foi realizada em 2018. Em 2021, a PF também publicou concurso para agente, escrivão, papiloscopista e delegado. Ambos os editais foram de responsabilidade da banca Cebraspe.

Os cargos ofertados

A previsão é que as vagas sejam distribuídas da seguinte forma:

Agente (1.115),

Escrivão (364),

Delegado (261),

Perito (57),

Papiloscopista (13).

De acordo com Diego Ribeiro, coordenador de Carreiras Militares do Gran Concursos, as vagas serão destinadas para diversas localidades do Brasil.

"Com salários atrativos e a possibilidade de lotação em diferentes regiões do país, o concurso deve atrair um grande número de candidatos. Vale destacar que a maior demanda será para a região Norte, principalmente em áreas de fronteira, um cenário estratégico para a segurança pública", afirma.

Requisitos e salários

A remuneração inicial é de R$14.710 para agente, escrivão e papiloscopista e R$27.831,10 para perito e delegado. Durante o curso de formação profissional, os participantes recebem 50% do subsídio do cargo durante cerca de 4 meses.

Os candidatos que desejam ocupar as funções de agente, escrivão e papiloscopista devem ter diploma de conclusão de ensino superior em alguma instituição reconhecida pelo MEC.

"Para o cargo de agente, priorize as disciplinas: Informática(36), Contabilidade(24), Língua portuguesa(24), RLM(12) e Estatística(12). Juntas representam 90% das questões da prova", afirma Ribeiro.

Para o cargo de delegado, é necessário ter diploma de bacharel em Direito e comprovação de 3 anos de atividade jurídica ou policial. Todos os inscritos precisam ter carteira de identidade civil e carteira nacional da categoria B, no mínimo. As etapas do processo seletivo são: prova objetiva, prova discursiva, Teste de Aptidão Física, avaliação médica, prova oral (somente para delegado), prova prática de digitação (apenas para escrivão), avaliação de títulos e avaliação psicológica.

Entre as dicas do professor do Gran Concurso está: não espere a publicação do edital para começar! "A concorrência será altíssima, e quem já estiver estudando sairá na frente", afirma.

As novidades sobre o concurso, como publicação do edital, podem ser acompanhadas diretamente no Diário Oficial da União.