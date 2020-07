Google estende trabalho remoto até julho de 2021

A gigante americana Google anunciou nesta segunda-feira (27) que estenderá até julho de 2021 o trabalho remoto de toda a sua equipe diante das perspectivas de evolução da pandemia de coronavírus, informou nesta segunda-feira o Wall Street Journal. O retorno da empresa de tecnologia para os escritórios estava prevista para o início de 2021.

A decisão afetará quase todos os 200 mil funcionários temporários ou contratados pela empresa matriz Alphabet, informou o jornal.

Com a extensão do home office, o CEO da empresa, Sundar Pichai, quer principalmente facilitar a situação para quem precisa estar com os filhos em casa, já que o funcionamento das escolas no começo do ano escolar e durante o resto do curso continua incerto em todas as partes do mundo.

A pandemia de coronavírus segue avançando nos Estados Unidos. O país registra quase 147 mil mortes e mais de 4,2 milhões de casos de covid-19, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Estados do sul e oeste, como Califórnia, Texas, Alabama e Flórida estão entre os mais afetados pela pandemia nas últimas semanas.

(*Com informações da AFP)