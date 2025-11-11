Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Google e Microsoft: como a integração vertical virou vantagem na corrida da IA

Enquanto o mercado se encantava com a estratégia aberta da Microsoft e da OpenAI, a abordagem integrada da Google começa a colher frutos — e revela como o domínio técnico pode redefinir carreiras

Google x Microsoft: a nova guerra dos modelos de IA (Freepik)

Google x Microsoft: a nova guerra dos modelos de IA (Freepik)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10h34.

Última atualização em 11 de novembro de 2025 às 10h35.

Google e Microsoft disputam muito mais do que o protagonismo da inteligência artificial. A diferença entre suas estratégias, uma verticalizada, outra em parceria, revela como decisões técnicas moldam resultados de negócios e transformam o rumo das empresas. As informações foram retiradas de The Economist.

Por muito tempo, a liderança na corrida da IA parecia ter migrado para a Microsoft.

O lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, e a aliança com a OpenAI alavancaram seu valor de mercado em mais de US$ 2 trilhões. A estrutura descentralizada com chips da Nvidia, modelos da OpenAI e nuvem própria tornou-se referência.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Enquanto isso, a abordagem da Google foi vista como lenta e engessada: tudo desenvolvido internamente, dos chips TPUs aos modelos do DeepMind, até a distribuição via Google Cloud.

Mas o cenário mudou.

Nos últimos quatro meses, a Alphabet, da Google, recuperou US$ 1 trilhão em valor de mercado. Sua valorização se aproximou da Microsoft e os resultados começaram a mostrar vantagens da integração.

A Google Cloud virou referência para laboratórios de IA como a Anthropic, que fechou contrato de até US$ 10 bilhões com exigência de acesso a 1 milhão de TPUs.

Os chips da empresa, mais eficientes energeticamente, atraem quem busca reduzir custos de operação.

Com a verticalização, a Google consegue integrar hardware e software com ganhos expressivos de escala, uma lógica que a Microsoft agora tenta copiar, com seu estúdio de chips e laboratório de IA próprios.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Para quem atua no mercado, o recado é claro: compreender como tecnologias são estruturadas, integradas e escaladas virou parte da estratégia de negócios.

A inteligência artificial não é só uma ferramenta; é infraestrutura crítica. Saber como ela funciona, o que encarece ou reduz seus custos, e como impacta produtos e margens é essencial para liderar em qualquer área.

No mundo da IA, a vantagem competitiva não está apenas na inovação. Está em entender o que está por trás dela.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

   QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

A elite silenciosa do escritório: os funcionários que viraram “super usuários” de IA

Dominar IA já é requisito básico em algumas grandes empresas e quem resiste está sendo cortado

Jornadas de 80 horas, câncer e uma venda milionária: os bastidores de uma startup de IA

Assistente de IA da Meta que já participa até das avaliações de desempenho dos funcionários

Mais na Exame

Negócios

Startup brasileira que evita colisões no espaço recebe primeiro aporte

Tecnologia

Facebook vai desativar botões de curtir e compartilhar em sites a partir de 2026

Pop

Gostou de Frankenstein? Veja outros filmes de Guillermo del Toro para maratonar

Carreira

A elite silenciosa do escritório: os funcionários que viraram “super usuários” de IA