Conheça 3 comandos nas IAs para melhorar sua comunicação no trabalho

Seja para escrever um e-mail mais direto, pedir feedback ao gestor ou lidar com um colega difícil, a forma como você se comunica no ambiente profissional pode influenciar diretamente sua reputação, sua performance e até suas chances de promoção. A boa notícia? A inteligência artificial pode ser uma aliada estratégica nesse processo.

Com comandos bem elaborados, ferramentas como o ChatGPT ajudam a organizar ideias, simular conversas delicadas e até revisar o tom de mensagens corporativas. Tudo isso de maneira rápida, prática e confidencial.

Confira 3 prompts que podem transformar sua comunicação no trabalho:

1. Escrever um e-mail profissional

Prompt:

"Você é um especialista em comunicação corporativa. Reescreva a mensagem abaixo para deixá-la mais clara, objetiva e profissional, mantendo um tom cordial e respeitoso. Evite termos vagos e linguagem passiva. Mensagem original: [cole o texto do e-mail aqui].”

Com esse comando, a IA ajuda a eliminar ambiguidades, reorganizar informações e evitar ruídos na comunicação escrita.

2. Pedir um aumento com argumentos sólidos

Prompt:

“Me ajude a estruturar um argumento de forma profissional para pedir um aumento de salário ao meu gestor. Considere que estou há [X meses/anos] na empresa, tenho entregado resultados relevantes como [descreva os resultados] e quero abordar o tema com respeito, segurança e argumentos sólidos. Simule um diálogo com até 5 falas de cada lado.”

Esse prompt ajuda a organizar os principais pontos da conversa, reduzir a ansiedade e preparar argumentos convincentes.

A IA pode sugerir uma abordagem respeitosa e equilibrada, que demonstre reconhecimento pela empresa, valorização do próprio trabalho e abertura para diálogo.

3. Estruturar uma apresentação impactante

Prompt:

“Me ajude a montar a estrutura da minha fala para uma apresentação de 10 minutos sobre [tema]. O público será formado por [colegas/liderança/clientes], então preciso de uma linguagem clara e objetiva. Divida a fala em introdução, desenvolvimento (com 2 a 3 tópicos principais) e conclusão com chamada para ação.”

Esse comando permite que a IA organize seu raciocínio, destaque os pontos principais e crie transições suaves entre os blocos da apresentação.

Além disso, pode ajustar o tom da fala ao perfil do público, ajudando a gerar mais engajamento e clareza na entrega.

Lembre-se: nunca inclua informações confidenciais, estratégicas ou dados sensíveis da empresa, como contratos, números internos ou dados de colegas e clientes.

Usar a IA de forma estratégica no dia a dia pode ser o diferencial entre uma comunicação comum e uma que realmente fortaleça sua imagem profissional.

