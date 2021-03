Google abre vagas de estágio em tecnologia com trabalho remoto

Quer trabalhar com a equipe de engenharia do Google? A área de tecnologia aqui no Brasil está com vagas abertas para estudantes de todo o país. Pela primeira vez, o programa de estágio será totalmente remoto.

Embora o escritório de Engenharia do Google na América Latina esteja em Belo Horizonte, não há limite geográfico para os candidatos.

Segundo Yale Soares, especialista em recrutamento do Google no Brasil, a novidade no programa é uma oportunidade para os universitários e universitárias que não residem na cidade.

"Com o trabalho remoto, muitos estudantes podem seguir seu curso de graduação em seus Estados e participar do nosso programa de estágio. Para nós, essa é uma chance de receber talentos de todas as regiões do país que contribuam para que os produtos e serviços do Google sejam ainda mais representativos", explica.

As vagas são para estágio em engenharia de software, a especialidade do centro de tecnologia no Brasil, que trabalha diretamente no desenvolvimento de produtos essenciais do Google, como a Busca.

Os candidatos devem ter domínio do inglês e estudar ciência da computação ou áreas correlatas. A previsão de graduação deve ser entre dezembro de 2021 e julho de 2022.

A descriçao da vaga também pede por experiência com ao menos uma das seguintes linguagens de programação: C, C++, Java, JavaScript ou Python.

Além das competências técnicas, a empresa procura por pessoas capazes de resolver problemas, com boa comunicação e bom trabalho em equipe.

O Google ainda vai realizar eventos online para ajudar no processo nos dias 11, 18 e 25 de março por este canal. E as inscrições ficam abertas até o dia 26 de março pelo site.