Google abre inscrições para estágio e programa de aprendizagem com início em agosto de 2025

O Google Brasil está com inscrições abertas para seus programas de estágio e aprendizagem, voltados a estudantes universitários e jovens em início de carreira. As iniciativas fazem parte dos esforços da empresa para contribuir com a formação de talentos no país, oferecendo vivência estruturada e prática dentro de seus escritórios em São Paulo. O início das atividades está previsto para agosto de 2025.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas online até os dias 5 de maio (estágio) e 6 de maio (aprendizagem) no site do Google. Os processos seletivos são conduzidos de forma virtual.

Estágio em negócios: formação de seis meses para estudantes de graduação

O Business Internship Program tem duração de seis meses e é direcionado a universitários com formatura prevista entre fevereiro e junho de 2026. As áreas de atuação incluem vendas, marketing, estratégia e suporte a clientes.

Durante o programa, os participantes recebem mentorias, treinamentos e trabalham em projetos reais ao lado de equipes multidisciplinares. O foco está no desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe e análise de dados.

Para participar, é preciso:

Estar matriculado em uma universidade brasileira;

Ter inglês avançado;

Demonstrar interesse nas áreas de negócios.

Aprendizagem com foco em gerenciamento de projetos

Já o programa de aprendizagem tem duração de 24 meses e busca jovens com até 24 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência), que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio ou estejam nos primeiros semestres de cursos técnicos ou superiores.

O objetivo é desenvolver competências ligadas ao gerenciamento de projetos, por meio de atividades práticas, treinamentos e workshops, com acompanhamento de profissionais do Google.

Entre os requisitos, estão:

Residir no estado de São Paulo;

Ter disponibilidade para atuar presencialmente;

Estar cursando até o 2º semestre da graduação ou já ter concluído o ensino médio.

Experiência anterior não é exigida, e o processo seletivo foca em habilidades práticas e comportamentais.

Seleção e início das atividades

A seleção será feita em etapas virtuais, com entrevistas de perfil, técnicas e comportamentais. As pessoas selecionadas devem começar a jornada no segundo semestre de 2025.

“Programas como o de estágio e o de aprendizagem representam uma porta de entrada importante para quem está começando a carreira. Nosso objetivo é oferecer uma experiência estruturada e prática, que contribua para o desenvolvimento profissional das pessoas participantes e ajude a prepará-las para os próximos passos da trajetória profissional”, afirma Thais Gomes, gerente de programas educacionais do Google Brasil.