Licenciamento 2025 em SP: veja quando começa o pagamento e quanto vai custar

O licenciamento é uma obrigação anual para todos os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo. Ele garante que o automóvel pode circular legalmente, comprovando que está em conformidade com as normas de segurança e ambientais.

Para 2025, a taxa foi reajustada em 4,69%, e o valor que era de R$ 160,22 em 2024 foi para R$ 167,74. O aumento segue a atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP), índice usado como base para diversos tributos estaduais.

Além do valor atualizado, os motoristas devem ficar atentos ao calendário de vencimentos, que varia conforme o final da placa do veículo. Confira a seguir como funciona o licenciamento, os prazos de pagamento e como emitir o documento.

O que é o licenciamento?

O licenciamento é o processo que atesta que o veículo está apto a circular legalmente, confirmando que ele atende às normas de segurança e emissões estabelecidas pelos órgãos competentes. Sem o licenciamento em dia, o motorista pode arcar com uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH, além da possibilidade de apreensão do veículo.

Calendário de pagamento do licenciamento 2025

O calendário de pagamento do licenciamento em São Paulo é definido de acordo com o final da placa do veículo. Para 2025, as datas são as seguintes:

Final da placa 1 e 2 : julho;

: julho; Final da placa 3 e 4 : agosto;

: agosto; Final da placa 5 e 6 : setembro;

: setembro; Final da placa 7 e 8 : outubro;

: outubro; Final da placa 9 : novembro;

: novembro; Final da placa 0: dezembro.

Vale lembrar que o Detran disponibiliza o pagamento do licenciamento antecipado, ou seja, para aqueles que querem resolver todas as pendências do veículo de uma só vez, podem quitar o IPVA, licenciamento e multas que estejam pendentes antes das datas sinalizadas acima. Esse serviço fica disponível até o dia 30 de junho. Após essa data, é preciso realizar o pagamento até o mês vigente da placa do veículo em questão.

Como pagar o licenciamento em São Paulo?

Para efetuar o pagamento do licenciamento, siga os seguintes passos: