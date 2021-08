Globo abre vagas para estudantes do ensino técnico e superior

A Globo abriu as inscrições nesta terça-feira, 3, para uma nova edição do seu programa de estágio em 2021. As vagas são para estudantes do ensino técnico e superior.

A empresa de comunicação tem oportunidades para as áreas de criação, produção de conteúdo, desenvolvimento de software, ciência de dados, UX, transmissão e sistemas, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outros.

Para participar da seleção, os estudantes podem estar na graduação superior em qualquer área de estudo, mas a formação deve estar prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2024.

Para os estudantes do ensino técnico, podem participar alunos dos cursos de Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros cursos de tecnologia.

É necessário também ter um ano para formatura. Os alunos que concluíram os estudos podem participar se ainda tiverem vínculo com a instituição de ensino.

As vagas de estágio estão distribuídas pelas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF).

As inscrições estão abertas até o dia 5 de setembro pelo site.