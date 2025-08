Geração Z assume papel-chave na adaptação da IA ao ambiente de trabalho

A inteligência artificial generativa está transformando o ambiente de trabalho — e quem está na linha de frente dessa mudança são os profissionais da Geração Z.

Ainda iniciando suas carreiras, esses jovens se mostram não apenas aptos a lidar com as novas tecnologias, mas também dispostos a liderar sua implementação com responsabilidade e propósito. As informações foram retiradas de Axios.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Mais que usuários: educadores digitais

A familiaridade da Geração Z com a inteligência artificial está mudando o perfil das contratações.

Segundo Christine Cruzvergara, diretora de estratégia educacional da plataforma Handshake, recrutadores estão cada vez mais dispostos a contratar profissionais menos experientes — desde que dominem ferramentas de IA.

E muitos desses jovens vão além da aplicação técnica: tornam-se referência dentro das próprias equipes, ensinando colegas mais velhos a usar ferramentas como o ChatGPT.

Um exemplo é Avalon Fenster, de 23 anos, que aprendeu sozinha a usar IA em sua rotina e passou a ensinar seus pares durante estágios. Hoje, ela administra a plataforma Internship Girl, que utiliza inteligência artificial para oferecer orientação de carreira a cerca de 350 mil jovens mulheres em mais de 100 países.

Oportunidade e responsabilidade andam juntas

Para essa geração, o domínio da IA não é apenas um trunfo técnico, mas também uma responsabilidade social. Ao usar a IA como ferramenta de inclusão, ela busca ampliar o acesso a oportunidades profissionais de forma mais justa.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Mas o entusiasmo vem acompanhado de preocupações. “Mesmo sendo uma jovem que tem familiaridade com essas ferramentas, mesmo sendo alguém que as defende, tenho preocupações sobre a maneira como elas afetam nossa capacidade de pensar de forma independente, formular ideias e comunicar ideias”, afirma.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.