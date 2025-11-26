Conheça 3 prompts de IA que transformam sua apresentação pessoal antes da entrevista

A apresentação pessoal é, para muitos candidatos, o momento mais desafiador da entrevista. É quando a ansiedade aparece, as ideias se embaralham e a sensação de “não sei o que dizer” toma conta.

A boa notícia é que a inteligência artificial pode funcionar como um verdadeiro treino guiado. Com prompts bem elaborados, o ChatGPT ajuda você a organizar suas experiências, identificar seus diferenciais e construir uma fala clara, profissional e convincente — sem decorar texto pronto.

Confira alguns comandos que podem transformar sua preparação:

1. Prompt para montar sua apresentação do zero

“Me ajude a montar uma apresentação pessoal clara e profissional para uma entrevista de emprego. Aqui estão meus pontos principais: [list e suas experiências]. Estruture em até 1 minuto e destaque meus diferenciais.”

Esse comando ajuda quem não sabe por onde começar. A IA organiza a narrativa, destaca seus pontos fortes e cria uma estrutura que você pode treinar e adaptar com naturalidade.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

2. Prompt para testar sua apresentação como se fosse o recrutador

“Finja ser um recrutador e avalie a minha apresentação pessoal. Diga o que está claro, o que está fraco e o que eu poderia melhorar.”

Esse comando funciona como um espelho crítico. A IA aponta pontos fracos, inconsistências e oportunidades de melhoria.

3. Prompt para transformar sua apresentação pessoal em versões diferentes

“Transforme minha apresentação pessoal em três versões: uma de 30 segundos, uma de 1 minuto e uma mais completa.”

Como cada empresa conduz entrevistas de um jeito, ter versões prontas é essencial. Esse comando garante que você esteja preparado para qualquer formato.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui



Dica final: treine em voz alta

Depois de usar os prompts, leia sua apresentação em voz alta — de preferência em diferentes momentos do dia. Quanto mais você praticar, mais natural ela fica.

Com treino guiado e estratégias claras, a IA pode ser uma aliada poderosa para você ganhar confiança, precisão e presença na hora de se apresentar.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL