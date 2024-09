Gabriel Khawali lança livro "A Vida é uma Resenha" e revela segredos do networking

O empresário Gabriel Khawali, conhecido pela Resenha do Gab, está lançando nesta terça-feira seu primeiro livro, "A Vida é uma Resenha". Na pré-venda, foram comercializadas mais de 4 mil cópias, o que colocou o livro entre os mais vendidos do país.

Publicada pela Editora Gente, a obra mostra como construir relações significativas e transformar networking em uma ferramenta poderosa para o sucesso profissional e pessoal.

Em "A Vida é uma Resenha", Khawali compartilha sua jornada pessoal e profissional. Ele é fundador da startup Tentei Voar, que antecipava indenizações de viagens canceladas, vendida em 2020 a um fundo de investimentos. Logo depois da pandemia, começou a organizar jantares que foram o embrião da Resenha Holding, empresa que prevê faturar R$ 12 milhões em 2024.

"Eu acredito que os momentos mais despretensiosos podem dar origem a relações profundas e duradouras. Este livro é uma extensão dessa filosofia, mostrando como transformar encontros informais em conexões valiosas", diz Khawali.

O autor diz à EXAME que as melhores conexões são aquelas pautadas pela diversidade, uma visão relevante num momento de grandes discussões sobre o papel de cada um no mercado de trabalho e no ambiente empreendedor. "É altamente recomendável que você saia da sua bolha para ser uma pessoa com maior repertório e, consequentemente, mais interessante", diz. "Ao sair da bolha você irá se inserir em locais fora da sua zona de conforto. Se você for uma pessoa empática e aberta, certamente isso lhe trará consequências positivas".

O livro conta com prefácio de Augusto Lins, cofundador da Stone Pagamentos, e episódios que envolvem executivos como Eduardo Picarelli, diretor de marketing da Heineken, e Rodolfo Medina, presidente executivo do Grupo Dreamers e responsável pelo Rock in Rio e The Town.