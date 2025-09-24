Empreendimentos de alto padrão transformam atividades físicas em experiências exclusivas

Seja para uma estadia de final de semana em hotel ou para morar em apartamentos, locatários, proprietários e hóspedes buscam cada vez mais experiências únicas. Entre as novidades do mercado, condomínios e hotéis com academias e atividades de bem-estar se tornam alvos de interesse.

Empreendimentos de alto padrão ganham ainda mais destaque ao oferecer vivências personalizadas de luxo. A demanda por centros fitness é crescente: em cinco anos, 15 milhões de alunos se inscreveram em academias brasileiras, segundo o relatório Panorama Setorial Fitness Brasil. Com academias lotadas, os estabelecimentos de alto padrão conquistam a classe alta oferecendo soluções como maior privacidade.

Infraestrutura que reflete sofisticação

A incorporadora Idea!Zarvos, em São Paulo, encontrou nessa demanda uma oportunidade de desenvolver projetos sofisticados e tecnológicos. Há quatro anos, os empreendimentos já são planejados com academias no rooftop, proporcionando o atrativo visual da paisagem metropolitana durante os treinos.

“Viver bem hoje vai muito além de ter um apartamento bonito. O prédio precisa entregar experiências, bem-estar, saúde e, claro, conexão com a cidade. Trazer a academia para o rooftop, com uma vista incrível, é mais uma forma de atender esse estilo de vida”, afirma Otavio Zarvos, sócio-fundador da Idea!Zarvos.

Ele ressalta que os moradores procuram as melhores experiências nos espaços de lazer, e que os rooftops se tornaram uma “extensão de casa”. Com os espaços fitness se tornando prioridade na hora de fechar negócio, o DAMATA, projeto assinado por Isay Weinfeld e localizado no Itaim Bibi, promete atender a esse público.

Prédio ONZE 22: incorporadora Idea!Zarvos inclui academia planejada no rooftop (Divulgação/Divulgação)

“Com equipamentos de última geração, a academia que ocupará o rooftop do DAMATA reflete a nova exigência do morar: espaços funcionais, inspiradores e sensoriais, onde o treino diário deixa de ser rotina e se torna experiência”, explica Guilherme Sawaya, diretor Comercial & Vendas da Idea!Zarvos.

Experiência de luxo sem sair do quarto do hotel

Manter a rotina fitness em viagens pode ser desafiador, não só pela falta de disposição após uma longa jornada, mas também pelo receio de se deparar com um espaço inadequado para exercícios físicos.

Para solucionar essa questão e incentivar a atividade física de seus hóspedes, o Anantara Hotels & Resorts, marca de luxo experiencial da Minor Hotels, firmou uma parceria global com a Technogym, líder na fabricação de equipamentos de wellness.

Sem precisar sair do quarto, os hóspedes da rede têm acesso a conteúdos exclusivos de treinos em diversas unidades da franquia ao redor do mundo. Os vídeos foram desenvolvidos por treinadores da marca e incluem exercícios que exigem pouco espaço, sem necessidade de equipamentos: yoga, alongamento, meditação, cardio e musculação com peso corporal.

A estratégia acompanha a tendência global de incorporar atividades variadas nas estadias, oferecendo experiências mais completas. Em 2024, o mercado de hotéis de bem-estar foi avaliado em US$ 15,6 bilhões, com projeções de US$ 33,71 bilhões até 2033, segundo relatório do Business Research Insights.

“A colaboração reforça nosso compromisso com o luxo holístico, permitindo que os hóspedes mantenham suas rotinas ou descubram novas práticas que enriquecem sua jornada”, afirma AnaMarija Raickovic, vice-presidente de Marketing da Minor Hotels.

“Essa parceria leva nosso treinamento baseado em ciência e inovação digital ao contexto das viagens de luxo – facilitando como nunca para que os hóspedes da Anantara se movimentem, se recuperem e se sintam no seu melhor, onde quer que estejam no mundo”, complementa Enrico Manaresi, diretor de Imprensa e Mídia da Technogym.