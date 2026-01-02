Florianópolis anuncia concurso público com salários de até R$ 21 mil

A Prefeitura de Florianópolis abriu inscrições para um concurso público com 47 vagas diretas e formação de cadastro reserva em áreas como saúde, assistência social, educação, administração e infraestrutura.

As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, e as remunerações podem chegar a R$ 21.131,64, a depender da função (veja abaixo a relação completa de cargos e salários).

Inscrições, taxas e isenção

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial do concurso, administrado pela FEPESE.

O período de inscrições vai das 16h de 15 de janeiro de 2026 até as 16h de 19 de fevereiro de 2026, segundo o cronograma do edital.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade exigido:

R$ 150,00 para cargos de nível superior

R$ 120,00 para cargos de nível médio/técnico

R$ 70,00 para cargos de nível fundamental

Como solicitar isenção da taxa?

Candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar isenção da taxa. O pedido deve ser feito entre 15 e 21 de janeiro de 2026, também pelo site do concurso, para quem estiver inscrito no CadÚnico e atender aos critérios de renda definidos no edital.

O resultado dos pedidos de isenção está previsto para 3 de fevereiro de 2026, com prazo de recurso nos dias 4 e 5 de fevereiro.

Como será o processo seletivo

O processo seletivo terá, obrigatoriamente, Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada em 26 de abril de 2026, na cidade de Florianópolis. Os locais de prova serão divulgados em 22 de abril de 2026.

Para cargos de nível superior, haverá ainda Prova de Títulos, com envio de documentos durante o período de inscrição (15/01 a 19/02/2026) e cronograma próprio de análise, recursos e divulgação de resultado.

Cargos operacionais ligados à frota municipal – Motorista, Motorista Socorrista e Operador de Máquinas – contarão com Prova Prática, prevista para os dias 23 e 24 de maio de 2026, conforme o edital. Essa etapa também é de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado do concurso público está previsto para ser publicado em 3 de julho de 2026, após a conclusão de todas as etapas, recursos e análises de cotas e vagas reservadas.

Cargos, vagas e salários (nível superior)

Administrador: 5 vagas – R$ 9.234,25

Assistente Jurídico: 6 vagas – R$ 9.234,25

Assistente Social: 1 vaga – R$ 5.061,42

Bibliotecário: 1 vaga – R$ 5.061,42

Contador: 1 vaga – R$ 9.234,25

Economista: 1 vaga – R$ 9.234,25

Farmacêutico: 1 vaga – R$ 9.478,17

Fisioterapeuta: 1 vaga – R$ 8.436,18

Fonoaudiólogo: 1 vaga – R$ 5.061,42

Médico Endocrinologista: 1 vaga – R$ 21.131,64

Médico Endócrino Pediátrico: 1 vaga – R$ 21.131,64

Médico Infectologista: 1 vaga – R$ 21.131,64

Médico Neuropediatra: 1 vaga – R$ 21.131,64

Médico Pneumo Pediátrico: 1 vaga – R$ 21.131,64

Médico Psiquiatra: 1 vaga – R$ 21.131,64

Nutricionista: 1 vaga – R$ 5.061,42

Odontólogo: 1 vaga – R$ 16.289,86

Odontólogo Bucomaxilofacial: 1 vaga – R$ 21.131,64

Profissional de Educação Física: 1 vaga – R$ 5.061,42

Psicólogo: 1 vaga – R$ 5.557,54

Além das vagas imediatas, o edital também prevê cadastro reserva para cargos de nível superior como Analista de Sistemas, Biólogo, Engenheiro (várias especialidades), Geógrafo e Geólogo, entre outros.

Cargos, vagas e salários (nível médio/técnico)

Assistente Administrativo: 5 vagas – R$ 3.029,74

Auxiliar de Sala: 1 vaga – R$ 3.736,45

Cuidador Social: 1 vaga – R$ 3.029,74

Educador Social: 1 vaga – R$ 3.782,48

Monitor Escolar: 5 vagas – R$ 3.029,74

Motorista Socorrista: 1 vaga – R$ 3.625,08

Técnico de Prótese Dentária: 1 vaga – R$ 3.625,08

Técnico de Segurança do Trabalho: 1 vaga – R$ 3.029,74

Há ainda cadastro reserva para os cargos de Técnico de Contabilidade e Técnico de Informática, ambos de nível médio/técnico.

Cargos, vagas e salários (nível fundamental)

Auxiliar de Saúde Bucal: 1 vaga – R$ 3.998,20

Auxiliar Operacional: 1 vaga – R$ 3.100,42

Coveiro: cadastro reserva – R$ 4.737,41

Motorista (ensino fundamental): cadastro reserva – R$ 2.643,99

Operador de Máquinas: cadastro reserva – R$ 3.239,34

Mesmo nos cargos em cadastro reserva, os candidatos aprovados podem ser chamados durante a validade do concurso, conforme a necessidade da administração municipal.

Outras observações importantes do edital

A remuneração informada nas tabelas não inclui apenas o vencimento base, mas também adicionais como insalubridade, gratificações específicas e complementos salariais previstos para cada cargo.

Além do salário total, o edital prevê Auxílio Lanche/Alimentação por dia útil trabalhado: R$ 26,03 para jornadas de 30 horas e R$ 30,15 para jornadas de 40 horas.

A Prova Objetiva terá duração de 4h30 para cargos de nível superior e 4 horas para médio e fundamental, com aplicação em horários diferentes no mesmo dia (manhã para médio/fundamental e tarde para superior).

O concurso terá reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros, com análise específica pela equipe multiprofissional e pelo COMPIR, conforme cronograma do edital.

Resumo de datas importantes