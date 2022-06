Bootcamp de programação oferece 5 mil bolsas grátis e possibilidade de contratação; se inscreva

A Impulso, plataforma que oferece oportunidades de trabalho e gestão de carreira para profissionais de tecnologia, fechou uma parceria com a DIO, plataforma de educação e recrutamento com foco em tecnologia, para criar o bootcamp Impulso JavaScript Evolution, evento com foco em treinar e ensinar conceitos de desenvolvimento para programadores, desenvolvedores e profissionais de tech no geral. Serão mais de 5 mil bolsas de estudos gratuitas para profissionais de todo o Brasil.

No bootcamp Impulso JavaScript Evolution quem se inscrever vai passar por uma imersão de 95 horas começando desde HTML e CSS, indo para JavaScript e sua biblioteca React. js, Node. js e até Banco de Dados relacional (SQL) e não relacional (NoSQL).

Incluídas na trilha, os especialistas da Impulso e da DIO farão 6 mentorias específicas para quem estiver participando do bootcamp.

Essas sessões são ao vivo para que todos os devs possam tirar dúvidas, reciclar conhecimentos e aprender sobre tecnologia de ponta.

A trilha é para devs de níveis básico e intermediário que querem ampliar conhecimentos e praticar habilidades técnicas para ter uma performance mais eficaz. O programa fica com as inscrições abertas até o dia 1 de julho

Saia do evento contratado

Além de compartilhar conhecimento com 5 mil devs de todo o Brasil, ainda existe a possibilidade de contratação, através da Impulso.

As vagas oferecidas pela empresa são em modelo 100% remoto, formação acadêmica não é um pré-requisito e falar outro idioma pode ser um diferencial.

“Nesses últimos 3 anos de parceria, já montamos vários Bootcamps e ações em conjunto com a DIO. Impulso e DIO estão mais que alinhadas em formar, cada vez mais, pessoas que desejam ingressar no mercado de tecnologia. Os Bootcamps sempre trazem conteúdos de qualidade além de lives inspiradoras. É assim que mudamos a vida das pessoas, trocando experiências e criando relações genuínas", diz Karine Silveira, Sócia-fundadora, Diretora de Operações e Head de Cultura, Pessoas & Pets da Impulso.

Para Iglá Generoso, CEO da DIO, o bootcamp Impulso JavaScript Evolution vai levar os participantes a outro nível de carreira e auxiliar na conquista de uma enorme oportunidade.

Como se inscrever

Aqueles que procuram um programa para alcançar outro patamar profissional em fullsatck e querem participar do bootcamp Impulso JavaScript Evolution devem ser inscrever através do site oficial do programa. As inscrições vão até o dia 1 de julho.

