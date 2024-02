Finanças, Agro e RH: é possível trabalhar com sustentabilidade em diferentes setores; veja opções

O mercado de trabalho está passando por uma grande transformação: empresas estão deixando de buscar apenas lucro e miram também na responsabilidade social, ambiental e de governança. Nesse contexto, um profissional se destaca: o especialista em ESG.

De acordo com o Guia Salarial Robert Half 2024, esse profissional é o mais requisitado pelas organizações, mas também o mais difícil de encontrar. A demanda por esse perfil é tão intensa (e urgente) que companhias oferecem salários acima da média para atrair e reter esses talentos. Segundo o documento, a remuneração pode chegar a R$ 37 mil.

Remunerações, sem dúvida, estão atreladas a uma série de fatores (tamanho da empresa, senioridade do cargo, tempo de experiência profissional, modelo de trabalho, entre outros), mas essa valorização salarial é uma mensagem clara do mercado de trabalho para os profissionais: é preciso dominar o ESG e ser capaz de implementar as diretrizes sustentáveis no dia a dia da organização – seja qual for o setor de atuação.

Uma carreira em ESG é possível em qualquer setor

A crescente conscientização sobre sustentabilidade e responsabilidade social atribuiu ao especialista em ESG ainda mais importância (e para as mais diversas indústrias). Veja, a seguir, as oportunidades disponíveis em diferentes setores para quem domina o ESG.

Finanças

O especialista em ESG encontra um espaço bastante promissor para ocupar no mercado financeiro. Ele pode liderar a implementação de critérios sustentáveis nas decisões de investimento, por exemplo. Desde novembro de 2023, o Brasil emite títulos verdes do Tesouro Nacional – e este é um mercado que tende a ganhar cada vez mais força.

Agronegócio

O agronegócio tem sido cobrado para adotar práticas mais conscientes nos últimos anos. E o profissional que domina o ESG pode liderar a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, promovendo a rastreabilidade na cadeia de abastecimento, garantindo o uso responsável da água e insumos e apoiando iniciativas de combate ao desperdício de alimentos, por exemplo.

Tecnologia

No setor de tecnologia, o especialista em ESG pode acompanhar a incorporação de práticas sustentáveis aos produtos tecnológicos (desde o design até o descarte consciente). A Apple, por exemplo, apresentou seus primeiros produtos neutros em carbono em setembro de 2023 e tem o objetivo de tornar toda a sua linha neutra em carbono até 2030. Sem dúvidas, esse mercado oferece grandes oportunidades para profissionais do ESG.

Varejo

Produção sustentável e cadeia de suprimentos ética virou uma das grandes prioridades do varejo. E esse é um mar de oportunidades para o especialista em ESG. Esse profissional pode liderar o acompanhamento das práticas sustentáveis (desde a fabricação até o consumidor final), como incentivar a produção de embalagens eco-friendly.

Recursos humanos

RH e ESG têm muitas coisas em comum. Nesse setor, além de garantir a implementação de políticas de governança corporativa, o profissional especialista em ESG pode desenvolver e implementar estratégias para promover a diversidade e inclusão no local de trabalho. Isso inclui a definição de metas e indicadores relacionados à diversidade de gênero, etnia, orientação sexual, entre outros, por exemplo.

Aqui está o seu primeiro passo para uma carreira em ESG

Para aqueles que desejam uma mudança de carreira ou conquistar posições de liderança em sustentabilidade, a EXAME apresenta o Jornada ESG: Carreira em Sustentabilidade. Os encontros acontecem entre os dias 19 e 27 de fevereiro e são 100% virtuais. Todos os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para incluir no currículo.

É uma oportunidade de ouro para profissionais aprenderem, de uma vez por todas, como dominar na prática a sigla que não sai da boca dos CEOs. Além disso, a série promete mostrar o passo a passo para construir uma carreira com propósito e ótimos salários.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME