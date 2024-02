Com certificado, EXAME libera aulas introdutórias de formação em sustentabilidade gratuitamente

Sustentabilidade, habilidades verdes, ESG. Se você participou de algum processo seletivo nos últimos anos, deve ter notado que essas palavras aparecem com cada vez mais frequência na lista de habilidades esperadas dos candidatos nos mais variados setores. E não é apenas uma impressão: quando o assunto é o futuro do trabalho, diversos estudos confirmam a relevância destes temas.

A Organização Mundial do Trabalho, por exemplo, estima que a aceleração da economia verde (modelo econômico que visa mitigar os efeitos das mudanças climáticas no planeta) ajudará a criar 15 milhões de empregos na América Latina até 2030. Enquanto isso, o Fórum Econômico Mundial destaca "especialista em sustentabilidade" dentre as profissões com maior potencial de crescimento até 2027.

Ainda dá tempo de surfar essa onda: veja aqui como iniciar uma carreira em sustentabilidade sem gastar nada!

Um relatório divulgado recentemente pelo LinkedIn também mostra que, embora as contratações tenham desacelerado globalmente entre 2022 e 2023, os anúncios de emprego que exigiam ao menos uma "habilidade verde" dos candidatos cresceram, em média, 22,4% em todos os 48 países analisados.

"Desde março de 2020, nossos dados mostram que trabalhadores com habilidades verdes têm sido contratados para novos empregos a uma taxa mais elevada do que aqueles sem habilidades verdes em todos os países que estudamos”, diz o documento.

No entanto, o relatório também revela que a força de trabalho atual não está suficientemente preparada para acompanhar essa demanda do mercado. “Nosso estudo revela que apenas um em cada oito trabalhadores possui habilidades verdes".

