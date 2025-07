'Fará uma diferença real': CEO da Microsoft revela truque para ser mais produtivo no trabalho

Satya Nadella escolheu uma bandeira para defender: a inteligência artificial pode aumentar a produtividade no ambiente de trabalho. Esse foi o argumento central em sua aparição virtual no Fast Company Innovation Festival 2024. As informações são de uma reportagem da CNBC.

Ele defendeu que, a longo prazo, as ferramentas de IA, como o Copilot, da Microsoft, podem ajudar a assumir papeis envolvendo a tomada de decisão em diversas frentes, como saúde e finanças. “Não preciso ver mais evidências para saber que isso está funcionando e fará uma diferença real”, disse Nadella.

Não perca essa oportunidade: vagas para o treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui

A fala do magnata vai na mesma linha de um relatório recente do Goldman Sachs que revelou que os investimentos em desenvolvimento de IA devem ultrapassar os US$ 1 trilhão nos próximos anos. E a Microsoft é líder nesse movimento com seu financiamento de US$ 13 bilhões na OpenAI, dona do ChatGPT.

Mas como ser mais produtivo com a IA?

Miguel Fernandes é um dos grandes especialistas em IA no Brasil. E ele tem recomendações para quem deseja otimizar o trabalho. De acordo com o especialista, há seis ferramentas que todo profissional deveria conhecer. Veja, a seguir, quais são.

Gamma App

FireFlies

BrowseIA

PhamtomBuster

Make

ChatGPT

Segundo o especialista, dominar essas ferramentas (e muitas outras) pode colocar profissionais de diferentes setores de atuação em destaque. "Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam", diz ele.

"Estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando", pondera Miguel.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Como incluir a IA na sua carreira?

De olho nessa tendência, a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento composto por quatro aulas introdutórias ao MBA que prometem preparar profissionais para se tornarem verdadeiros especialistas em IA. As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, e vão ao ar entre 21 e 29 de outubro de forma 100% virtual.

Outra boa notícia é que não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

Não perca essa oportunidade: vagas para treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui