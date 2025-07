Três comandos do ChatGPT para se preparar para uma negociação salarial

A negociação salarial é um momento crucial na trajetória profissional, exigindo preparação minuciosa e dados sólidos para embasar os argumentos. Entrar nessa conversa com informações detalhadas e uma abordagem estratégica pode fazer a diferença entre conquistar ou não o reajuste esperado.

O uso de IA, como o ChatGPT, oferece uma vantagem na organização de ideias e na criação de um discurso claro e assertivo. A seguir, três comandos que podem auxiliar nesse processo.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

3 comandos do ChatGPT para uma negociação salarial

Comando 1: Me ajude a montar um discurso para pedir um aumento salarial

Criar um discurso estruturado é fundamental para uma negociação salarial bem-sucedida. Através desse comando, o ChatGPT pode gerar uma narrativa coesa que destaque as principais contribuições do profissional, enfatizando o impacto positivo que essas realizações trouxeram para a empresa. Ao estruturar argumentos racionais, o colaborador estará melhor preparado para defender seu pedido de aumento.

Comando 2: Quais informações sobre o mercado salarial devo levar para a negociação?

Dados objetivos são cruciais para sustentar uma negociação. Esse comando permite que o ChatGPT oriente sobre fontes e informações pertinentes para comparar a remuneração do profissional com a média de mercado. Com base em pesquisas salariais, será possível argumentar de forma mais sólida, apresentando evidências que justifiquem o pedido de reajuste.

Comando 3: Quais pontos devo evitar durante uma negociação salarial?

Um dos maiores desafios em uma negociação é evitar argumentos que possam prejudicar a credibilidade do profissional. Com esse comando, o ChatGPT pode listar comportamentos e frases que devem ser evitados, como argumentos baseados em comparações pessoais ou foco excessivo em necessidades financeiras, ajudando a manter o foco em questões objetivas e profissionais.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37