Completar dez anos de trabalho na mesma empresa pode render muito mais do que uma homenagem ou uma placa de reconhecimento. Na Livelo, companhia brasileira de programas de recompensas, quem alcança uma década de casa recebe 100 mil pontos e 30 dias adicionais de licença sabática.

A política faz parte de uma estratégia de valorização dos funcionários que combina benefícios financeiros, flexibilidade, saúde mental e oportunidades de crescimento profissional.

A companhia, que completou dez anos de lançamento ao mercado em junho de 2026, é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

À frente dessa estratégia está Danielle Lopes, diretora de Pessoas & Transformação da Livelo, que conhece de perto os benefícios oferecidos pela empresa. Mineira, formada em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com MBA em gestão de negócios pela FIA, a executiva está na companhia há 11 anos e meio.

Ela começou a carreira em recursos humanos ainda na faculdade, passou por consultoria e siderurgia em Minas Gerais e se mudou para São Paulo há cerca de 20 anos, quando ingressou como trainee na Natura. Também acumulou experiências na Votorantim Celulose e Papel, na TAM Linhas Aéreas e na Falconi.

Na Livelo, chegou antes mesmo de a companhia iniciar suas operações comerciais. Desde então, acompanhou o crescimento do negócio e assumiu novas responsabilidades. Hoje, além de pessoas e administração, lidera as áreas de planejamento estratégico, agilidade e gestão de projetos.

"Eu não trabalho na mesma empresa em que trabalhava 11 anos atrás. O crescimento acelerado da companhia me desafiou muito a me reinventar", afirma Lopes.

Para a executiva, a possibilidade de assumir novos desafios foi determinante para construir uma carreira de mais de uma década na organização.

"Para ter uma carreira tão longeva numa empresa, é fundamental não ter apego às formas como sempre fizemos as coisas", diz.

30 dias de sabático e até 150 mil pontos

Um dos benefícios mais diferentes da Livelo é o programa de reconhecimento por tempo de casa, criado para incentivar os funcionários a permanecerem na organização.

A política prevê recompensas progressivas conforme o tempo de vínculo com a companhia.

5 anos: 50 mil pontos Livelo.

50 mil pontos Livelo. 10 anos: 100 mil pontos e 30 dias adicionais de sabático.

100 mil pontos e 30 dias adicionais de sabático. 15 anos: 150 mil pontos e mais 30 dias adicionais de sabático.

A própria diretora usufruiu do benefício ao completar dez anos de empresa.

"Quando fiz meus dez anos, tirei meus 30 dias de sabático. Poder celebrar e coroar essa trajetória também foi muito especial", afirma.

A iniciativa busca enfrentar um desafio recorrente em empresas de tecnologia: a dificuldade de reter profissionais por períodos prolongados.

Segundo Lopes, é comum encontrar organizações do setor com tempo médio de permanência de um ano e meio a dois anos. A Livelo afirma ter superado essa referência, embora não tenha informado o tempo médio atual.

"Temos um interesse muito grande em nutrir esse relacionamento com o colaborador e incentivá-lo a construir uma carreira longeva conosco", diz.

Sexta-feira curta e liberdade para trabalhar de casa

Outra aposta da Livelo é oferecer mais tempo livre aos funcionários.

A empresa mantém a chamada Short Friday, iniciativa de redução da jornada às sextas-feiras ao longo do ano.

No verão, o programa ganha uma versão especial, a Summer Friday. A cada 15 dias, equipes que participam da iniciativa podem encerrar o expediente quatro horas mais cedo, mediante compensação de meia hora durante a semana.

"A gente acredita muito em dar tempo para as pessoas, não só no reconhecimento por tempo de casa", afirma Lopes.

A flexibilidade também aparece no modelo híbrido, mantido desde o retorno ao escritório após a pandemia.

Os funcionários precisam cumprir 50% de presencialidade por mês, mas podem distribuir os dias como preferirem.

Na prática, é possível trabalhar uma semana inteira no escritório e passar a seguinte em home office, desde que a proporção mensal seja respeitada.

Cerca de 15% dos profissionais da Livelo trabalham integralmente de casa, espalhados pelo Brasil. Na área de tecnologia, esse percentual ultrapassa 25%.

A empresa também oferece auxílio home office de R$ 200 mensais para contribuir com despesas como internet e energia elétrica.

Além disso, os funcionários têm direito a um dia de folga no mês do aniversário e a meio período de folga no aniversário dos filhos de até 14 anos.

"Esses incentivos relacionados ao tempo de qualidade do colaborador também impactam de forma muito positiva a saúde mental", afirma a executiva.

Previdência privada com contribuição dobrada

A Livelo também aposta na segurança financeira de longo prazo.

O programa de previdência privada oferece uma contrapartida da empresa que aumenta conforme a idade do funcionário.

Para profissionais com até 40 anos, a proporção é de R$ 1 da empresa para cada R$ 1 investido pelo funcionário.

Dos 41 aos 50 anos, a contribuição patronal sobe para R$ 1,50 para cada R$ 1 investido. A partir dos 51 anos, a companhia passa a contribuir com R$ 2 para cada R$ 1 do funcionário.

"Queremos contribuir para uma longevidade financeira bem sustentável para o colaborador", diz Lopes.

A empresa oferece ainda vale-refeição e vale-alimentação flexíveis, permitindo que os profissionais escolham como distribuir os valores entre os dois benefícios.

Como o escritório está localizado em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, a companhia também disponibiliza estacionamento para todos os funcionários, reembolso de pedágio e auxílio combustível calculado conforme a distância entre a residência e o trabalho.

Quem preferir pode optar por transporte fretado ou vale-transporte.

Terapia, saúde mental e licença parental

Na área de saúde, os benefícios incluem planos médico e odontológico do Bradesco, seguro de vida e programas de check-up, inclusive para funcionários com menos de 50 anos.

Para atividades físicas, os profissionais podem escolher entre Wellhub e TotalPass.

Na saúde mental, a companhia oferece duas sessões mensais pelo Zenklub custeadas pela empresa, com possibilidade de extensão a beneficiários. O plano de saúde também contempla o OrientMe e alternativas de reembolso de terapia.

Segundo Lopes, o cuidado emocional não se limita à oferta de consultas.

A Livelo mantém uma jornada contínua de capacitação de líderes, com treinamentos obrigatórios e rodas de conversa para preparar gestores para acolher situações relacionadas à saúde mental.

"A gente investe muito na capacitação do líder como uma pessoa preparada para acolher situações relacionadas à saúde mental do colaborador", afirma.

Em 2026, a companhia realizou uma avaliação de riscos psicossociais com base em uma metodologia relacionada à NR-1.

Segundo a diretora, o levantamento classificou os riscos identificados como triviais ou toleráveis, sem apontar riscos substanciais ou intoleráveis.

A empresa também participa do Programa Empresa Cidadã, com licença-maternidade de seis meses e licença-paternidade de 20 dias.

A ampliação da licença-paternidade está em estudo, mas ainda não foi implementada.

Promoções são anunciadas na frente dos colegas

Além dos benefícios tradicionais, a Livelo mantém uma prática de reconhecimento profissional que transforma promoções em celebrações coletivas.

Duas vezes por ano, a empresa realiza ciclos de reconhecimento nos quais os gestores anunciam publicamente os funcionários promovidos ou contemplados com aumentos por mérito.

Em vez de comunicar a decisão individualmente, em uma sala fechada, o líder reúne a equipe e apresenta os motivos que justificaram o reconhecimento.

Os critérios consideram desempenho, potencial, entregas profissionais e alinhamento cultural.

"Na hora de realizar uma promoção, não vou chamar o colaborador para uma sala, entregar uma cartinha e dizer para ele não contar para ninguém. Não é nisso que a gente acredita", afirma Lopes.

O ritual tem até um componente de surpresa.

O gestor começa descrevendo as características e conquistas da pessoa reconhecida e só depois revela seu nome.

"A gente sempre brinca que é quase um discurso de amigo secreto", diz.

Segundo a diretora, o objetivo é dar transparência às decisões e permitir que os demais profissionais conheçam exemplos de trajetórias bem-sucedidas.

"Às vezes, estou buscando uma promoção para o cargo que aquela pessoa conquistou. Posso buscar uma mentoria com ela ou um café para entender o que está fazendo de diferente", afirma.

Os encontros de reconhecimento, antes realizados com toda a companhia, passaram a acontecer por diretoria em razão do crescimento da organização. Posteriormente, os nomes dos profissionais reconhecidos são divulgados nos canais internos.

A transparência também aparece nos encontros bimestrais de alinhamento, nos quais a liderança compartilha metas, resultados e projetos estratégicos.

Escritório com videogame e espaço para a família

A empresa também investiu na reformulação de seu escritório em Alphaville.

O espaço, que ocupa todo o primeiro andar e metade do segundo andar de um prédio, foi concebido para funcionar como uma segunda casa dos funcionários.

O ambiente conta com café, mesa de sinuca, pebolim, salas de videogame, espaços de convivência, áreas de colaboração e cabines individuais para reuniões e atividades que exigem concentração.

"A gente quer que as pessoas entendam que o escritório é uma segunda casa, com um ambiente acolhedor e descontraído", afirma Lopes.

Outra iniciativa é o evento Estar em Casa, que permite aos funcionários levar até três familiares para conhecer o ambiente de trabalho, os colegas e a liderança.

Pais, avós, tios, cônjuges e filhos podem participar da experiência.

A proposta é aproximar a família da rotina profissional e fortalecer o sentimento de pertencimento.

A Livelo também utiliza a própria moeda de recompensas para estimular a participação em treinamentos obrigatórios, por meio de ações gamificadas com pontos Livelo.

Empresa alcança 94% de favorabilidade e eNPS de 89

Segundo a diretora, os investimentos em benefícios, reconhecimento e desenvolvimento profissional têm sido acompanhados por indicadores positivos de engajamento.

A Livelo realiza pesquisas trimestrais de percepção dos funcionários e uma pesquisa anual de clima organizacional baseada na metodologia do Great Place to Work (GPTW).

A adesão aos levantamentos supera 75%.

Em 2026, a empresa alcançou seu maior resultado histórico de favorabilidade na pesquisa GPTW: 94%.

A companhia também conquistou o primeiro lugar, pelo quinto ano consecutivo, no ranking de melhores empresas para trabalhar de Barueri e região, na categoria de médias empresas.

No ranking de São Paulo, capital e região metropolitana, ficou em primeiro lugar pela primeira vez.

No levantamento nacional, conquistou a quinta posição entre as melhores empresas para trabalhar do Brasil e a terceira no ranking setorial de tecnologia, considerando o recorte informado pela companhia.

Em outubro, o índice de recomendação dos funcionários, medido pelo eNPS, chegou a 89.

"Os rankings coroam esse trabalho, mas o mais importante é o processo de escuta consistente e os planos de ação", afirma Lopes.

Segundo a executiva, parte dos benefícios e programas de desenvolvimento surgiu justamente das sugestões apresentadas pelos próprios funcionários.

Ela afirma ainda que 2026 registra o menor turnover da série histórica da empresa, embora não tenha divulgado o percentual.

Inteligência artificial é o próximo desafio do RH

Apesar dos resultados, a diretora afirma que o maior desafio da área de pessoas está na transformação dos modelos de trabalho com a chegada da inteligência artificial.

A Livelo criou o programa Conecta E!, voltado à educação continuada e à ampliação do uso da tecnologia em toda a organização.

A estratégia envolve capacitação, atualização de competências e preparação dos funcionários para novas atividades, com iniciativas de upskilling e reskilling.

A companhia adotou o Gemini Enterprise como uma de suas principais ferramentas de inteligência artificial, disponibilizada aos funcionários, além de outras soluções utilizadas pelas equipes de desenvolvimento de software.

Os indicadores internos apontam que:

94% dos funcionários afirmam ter clareza sobre como e onde a IA pode apoiar suas atividades.

89% apresentam confiança em relação ao uso da tecnologia, segundo a medição interna.

71% relatam conforto ao utilizar ferramentas de IA.

92% é o índice de adoção do Gemini Enterprise.

A empresa registra mais de um agente de IA por funcionário.

O objetivo, segundo Lopes, é construir uma organização orientada por inteligência artificial, mas sem perder a centralidade das pessoas.

A diretriz é resumida pela expressão AI First, Human Always — inteligência artificial primeiro, humanos sempre.

Para a executiva, o desafio não está apenas em ensinar os funcionários a utilizar ferramentas, mas em transformar a própria maneira como o trabalho é organizado.

"O principal desafio é redesenhar os nossos processos para um mundo que já nasceu com a inteligência artificial, e não simplesmente acoplar IA aos velhos processos", afirma.

A transformação também exige preparar gestores para conduzir mudanças e apoiar equipes em um ambiente de evolução tecnológica acelerada.

"Manter uma liderança engajada, que apoie essas práticas e lide com o processo de mudança, é um grande desafio. Capacitar líderes para tratar a gestão da mudança com naturalidade é algo em que temos investido bastante", diz Lopes.

Para uma empresa que completou dez anos de atuação no mercado, a estratégia é combinar tecnologia, reconhecimento e flexibilidade para que os funcionários encontrem motivos para construir carreiras cada vez mais longas.

E, na Livelo, permanecer também pode significar ganhar pontos — e tempo para aproveitá-los.