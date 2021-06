Existe palavra que nunca está errada? Professor responde a dúvida

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Certa vez, um aluno indagou: "Professor, que tipo de palavra nunca está errada?"

A palavra que não ofende. Ofendeu, perdeu: é a regra da vida, muito além dos critérios gramaticais. Àquele que usa mal o vocábulo, na deselegância das ofensas, aplica-se o termo "ogro".

Origem

A palavra é um afrancesamento do latim Orcus: ogre, divindade infernal dos pagãos romanos.

Nos dicionários de nossa Língua Portuguesa, ogro remete também ao monstro que come crianças, nas histórias infantis francesas. No Michaelis, por exemplo, encontra-se uma relação bastante usual aqui no Brasil: "coisa ou pessoa com que se pretende atemorizar alguém".

CHUCRO ou XUCRO

Com registros de 1612, do hispânico "chúcaro", era um termo aplicado ao gado ainda não domado.

Por uma questão etimológica, a palavra permanece com "ch" na Língua Portuguesa, mas os dicionários e a própria Academia Brasileira de Letras trazem a variação com "x".

Aqui se aplica o adjetivo para alguém bronco, rústico, ignorante. Diz-se, outrossim, que um ser chucro é inábil na execução de determinada tarefa.

GARBO

O oposto à deselegância é justamente quem tem ou demonstra "garbo". proveniente do italiano, designa cortesia, amabilidade, modo de comportar-se. No Hino da Independência do Brasil, lá está: "Parabéns, oh brasileiros / Já, com garbo varonil / Do universo entre as nações / Resplandece a do Brasil."

Um sujeito garboso com as palavras é o respeitoso à gramática, mas principalmente ao ouvinte. Quem tem garbo varonil pensa antes de proferir.

