EXAME oferece bolsas de 100% para cursos de capacitação profissional

O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais qualificação profissional diante de tantas demandas e impactos da digitalização. Algumas áreas, porém, ganham destaque e ostentam as carreiras do futuro ao levar em conta as principais habilidades — as chamadas skills — do futuro do trabalho. Entre elas estão as áreas de finanças e gestão, por exemplo.

Pensando em quem deseja se preparar para essa nova realidade, a EXAME Academy se uniu à Trevisan Escola de Negócios para oferecer bolsas de estudo integrais para cursos online de qualificação profissional nas áreas de finanças, empreendedorismo e gestão.

Chamado de "Da Capacitação ao Mercado", o programa é voltado para pessoas desempregadas e que desejam aprimorar competências e habilidades profissionais do futuro para se capacitar e retornar ao mercado de trabalho.

Os interessados nas bolsas devem acessar o site do programa e fazer sua inscrição.

As bolsas contemplam 45 cursos, em 15 diferentes trilhas de conhecimento dentro da plataforma desenvolvida pela EXAME Academy e a Trevisan. As trilhas incluem cursos, videoaulas, áudios, podcasts e master classes com especialistas de mercado nos temas de auditoria, gestão de risco, contabilidade, empreendedorismo, mercado financeiro, entre outros. Veja abaixo:

Cursos profissionais da EXAME Academy e Trevisan com bolsas de 100%

Trilha riscos

1. Gestão de riscos

1. Governança corporativa

2. Prevenção à lavagem de dinheiro

3. Auditoria

1. Planejamento financeiro e orçamentário

2. Estrutura e análise das demonstrações contábeis

1. Normas e práticas em contabilidade (contabilidade básica)

2. Normas e práticas em contabilidade aplicada

1. Normas e práticas em contabilidade (contabilidade básica)

2. Matemática financeira

3. Finanças corporativa

1. Estrutura e análise das demonstrações contábeis

2. Normas e práticas em contabilidade (contabilidade básica)

3. Avaliação de empresas

1. Gestão de pessoas e liderança

2. Empreendedorismo e inovação

3. Comunicação empresarial

1. Estrutura e análise das demonstrações contábeis

2. Cenários econômicos

3. Contabilidade básica

4. Matemática financeira

5. Mercado financeiro e de capitais

1. Liderança e inovação em uma economia digital

2. Compliance, ética corporativa e prevenção a fraudes

3. Aplicações de data analytics (business analytics)

4. Análise de cenários econômicos e aplicações estratégicas

1. Contabilidade empresarial

2. Contabilidade e gestão de custos

3. Contabilidade tributária

4. Fusões e aquisições – contratos complexos

1. Análise das demonstrações financeiras

2. Planejamento estratégico e controladoria

3. Gestão orçamentária

4. Valuation

1. Auditoria interna, externa e de sistemas

2. Auditoria contábil e tributária

3. Auditoria de riscos

1. Contabilidade e controladoria

2. Matemática financeira

1. Crimes contra a ordem econômica e compliance das demonstrações financeiras

2. Programa de compliance – planejamento, execução, monitoramento e reporte

3. Governança de TI e de segurança da informação em compliance

4. Governança corporativa

1. Análise e gestão de riscos operacionais e corporativos

2. Investigação, identificação e tratamento de fraudes

3. Combate a fraudes e lavagem de dinheiro

Para concluir a inscrição, os candidatos devem atender a alguns requisitos básicos, como ter graduação completa ou estar no terceiro ano da graduação em diante; estar a no mínimo três meses desempregado e que a renda durante o período empregado fosse menor do que dez salários-mínimos.

