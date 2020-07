Evento gratuito vai conectar jovens do Brasil com mais de 30 empresas

A Fundação Estudar organizou evento gratuito e online para estudantes e recém-formados de todo o Brasil que buscam oportunidades para começar a carreira.

Os participantes poderão se conectar e conversar com representantes e recrutadores de empresas como Magazine Luiza, Cervejaria Ambev, BTG Pactual, Votorantim, XP Inc., Fundação Lemann, B3, Globo, Itaú Unibanco, Creditas, Nubank, J.P. Morgan, Grupo Boticário, entre outros. No total, serão 34 participantes de peso.

Durante os dias 26 e 27 de agosto, os jovens profissionais poderão fazer seu pitch para recrutadores, ver palestras com perguntas ao vivo, participar de dinâmicas de grupo com RHs e ampliar a rede de contatos.

As inscrições foram prorrogadas para sexta-feira, 24, e as vagas são limitadas. A fundação vai selecionar 500 inscritos, que já terão seus perfis analisados e com a indicação de empresas que mais combinam com as suas características.

Os interessados podem se inscrever de graça pelo site. E confira aqui as quatro palestras confirmadas: