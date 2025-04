A partir desta semana, toda segunda-feira às 8h será dia de mergulhar nas histórias, desafios e visões dos principais líderes do país com o novo podcast da EXAME: “De Frente com CEO”.

Produzido e apresentado por Layane Serrano, repórter de Carreira e Negócios da EXAME, o programa marca sua primeira temporada reunindo conversas inspiradoras sobre carreira e negócios com executivos que estão à frente das maiores empresas do Brasil.

A estreia conta com a participação de Rogerio Barreira, CEO do McDonald’s Brasil, em um bate-papo exclusivo diretamente do estúdio da EXAME.

Disponível no YouTube, no Spotify e no site da EXAME, o podcast convida você a enxergar o mundo dos negócios sob a perspectiva de quem toma decisões que movimentam o mercado.

De Frente com CEO — toda segunda, um novo episódio, uma nova liderança, uma nova visão.