Estes são os cinco livros que Bill Gates leu e recomenda em 2022

Há alguns anos, Bill Gates, bilionário e fundador da Microsoft, publica anualmente em seu blog uma lista de livros que ele recomenda que as pessoas leiam durante o verão.

Na última segunda, 6, ele anunciou sua lista para 2022, que inclui cinco obras que ele gostou, mas que ele admite serem mais densas do que as escolhas tradicionais para quem está de férias.

“Enquanto eu estava montando minha lista de leituras sugeridas para o verão, percebi que os assuntos que eles abordam parecem muito pesados ​​para leitura de férias”, escreveu ele em um post no blog. "Há livros sobre igualdade de gênero, polarização política, mudança climática e a dura verdade de que a vida nunca é como os jovens pensam que será."

"Mas nenhum dos cinco livros, de fato, é pesado", continuou Gates. "Cada um dos escritores — três romancistas, um jornalista e um cientista — foi capaz de pegar um assunto carnudo e torná-lo atraente sem sacrificar qualquer complexidade."

Veja os cinco livros que Bill Gates recomenda em 2022:

1. O Poder, de Naomi Alderman

Segundo Gates, ele leu a obra de Naomi Alderman por indicação da sua filha mais velha. "Ele usa habilmente uma única ideia — e se todas as mulheres do mundo, de repente, ganhassem o poder de emitir choques elétricos mortais a partir dos seus corpos? — para explorar os papéis de gênero e a desigualdade de gênero", escreveu Gates. "Lendo , ganhei uma noção mais forte e visceral do abuso e da injustiça que muitas mulheres vivenciam hoje. E expandi meu apreço pelas pessoas que trabalham com essas questões nos EUA e em todo o mundo".

2. Why We’re Polarized, de Ezra Klein

Na obra, sem tradução para o português, o jornalista e comentarista político Ezra Klein argumenta que o sistema político nos EUA tornou-se polarizado e com um culto a personalidade, algo que, na visão dele é extremamente perigoso. “O livro é fundamentalmente sobre a política americana, mas também é uma visão fascinante da psicologia humana”, disse Gates.

3. The Lincoln Highway, de Amor Towles

Essa é a segunda vez que o romancista americano Amor Towles aparece na lista anual do bilionário fundador da Microsoft. Outro best-seller do escritor, A Gentleman in Moscown, apareceu na lista de Gates de 2019. Agora, a recomendação é sobre a nova obra de Towles, publicada em 2021. Ambientado nos anos 50, The Lincoln Highway conta a história de um adolescente de 18 anos, que sai do estado de Nebraska em direção à Califórnia com seu irmão mais novo, na tentativa de encontrar a sua mãe. Mas a jornada não saiu como eles esperavam. "Towles se inspira nas jornadas de heróis famosos e parece estar dizendo que nossas jornadas pessoais nunca são tão lineares ou previsíveis quanto esperamos", escreveu Gates.

4. The Ministry for the Future, de Kim Stanley Robinson

O romance trata da crise climática por meio de "relatos fictícios de testemunhas oculares" de como as mudanças no clima afetarão a humanidade em um futuro próximo. Gates diz que recebeu a recomendação de ler a obra de Robinson no ano passado, quando estava divulgando seu próprio livro sobre o tema, a obra Como evitar um desastre climático: As soluções que temos e as inovações necessárias. "É tão complexo que é difícil resumir, mas Robinson apresenta uma história estimulante e envolvente, abrangendo décadas e continentes, repleta de ideias e pessoas fascinantes", disse.

5. How the World Really Works, de Vaclav Smil

O Cientista e analista político tcheco-canadense, Vaclav Smil, é um dos maiores especialistas mundiais em energia. Na obra How the World Really Works, ele se aprofunda na relação entre energia e globalização e como o processo de descarbonização das economias é mais difícil do que parece. "Se você deseja aprender ainda que brevemente sobre as muitas forças fundamentais que moldam a vida humana, este é o livro a ser lido", escreveu Bill Gates, completando que o primeiro capítulo do livro pode ser baixado gratuitamente no blog.

