Quer ser um engenheiro do Google? Empresa dá bolsas para curso preparatório do seu processo seletivo

O Google Brasil, em parceria com a edtech Let’s Code, que forma desenvolvedores em conjunto com empresas, estão oferecendo 15 vagas gratuitas em um curso preparatório para o processo seletivo da companhia na área de engenharia de software.

Além disso, será disponibilizado pelo próprio Google um incentivo financeiro de R$500 mensais, durante os 4 meses de curso, para as pessoas aprovadas no programa. A bolsa poderá ser recebida de forma parcelada, ao longo da formação, ou integralmente.

O Prep Tech Afro Google é um programa para formação em estrutura de dados e algoritmos com duração de 4 meses. O objetivo é ajudar pessoas que queiram se preparar para as seleções da área de engenharia de software da empresa que tem uma expectativa de 100 vagas até o final do ano nos Escritórios em Belo Horizonte e São Paulo. Atualmente, o Google Brasil conta com mais de 1,6 mil funcionários no País.

“Estamos muito felizes em colaborar para o Prep Tech Afro Google acontecer. Trabalhar no Google é um dos sonhos para a maioria das pessoas desenvolvedoras, e ajudá-las nesta jornada é parte da nossa missão de democratizar o acesso ao ensino de programação com qualidade no Brasil” diz Felipe Paiva, CEO e fundador da Let’s Code.

O programa é exclusivo para pessoas pretas ou pardas. Para participar é necessário ter bacharelado em Ciência da Computação ou áreas correlatas, mais de três anos de experiência em engenharia de software e inglês intermediário. As pessoas interessadas podem se inscrever até 19 de junho neste link.

Entre as trilhas de conhecimento que serão oferecidas durante a formação estão: Big O, Lists, Queues, Stack, Trees, Dynamics programming, entre outros. Após o programa, a pessoa candidata estará apta para participar dos processos de seleção técnica do Google.

A fase de entrevistas "Onsite" do Google na Engenharia é composta por 5 entrevistas, cada uma com 45 minutos de duração: 4 de estruturas de dados e algoritmos e 1 de Googleyness e Leadership). Todas as pessoas que tiverem finalizado o programa serão incluídas diretamente na fase de Entrevistas Onsites (pulando duas entrevistas) e todas as entrevistas serão feitas remotamente.

“O Prep Tech Afro é uma oportunidade inédita no Brasil para aprofundamento de conceitos básicos de ciência da computação, algo que sabemos que pessoas candidatas não tem contato no dia a dia de trabalho, então a ideia é apoiar pessoas negras com experiência de mercado a poder dedicar seu tempo na revisão desses conceitos e conhecimentos." diz Kelly Maia, Lead Tech Recruiter de Engenharia do Google e idealizadora do projeto.