O segredo de Bill Gates para os jovens que querem mudar o mundo

O bilionário Bill Gates compartilhou um segredo na área de desenvolvimento pessoal, na última quinta-feira, 19, enquanto participava da 10ª sessão do Reddit "Ask Me Anything". O empresário foi questionado por um jovem que procurava "causar um impacto positivo no mundo" e sua resposta foi: "ler um livro".

“O ideal é ler muito e, com sorte, encontrar uma habilidade que você goste e que possa ter um impacto”, respondeu o cofundador da Microsoft.

Gates tem o costume de compartilhar de forma regular sua lista pessoal de leitura, que inclui aproximadamente 50 títulos por ano. Para ele, é fundamental que os assuntos sejam os mais variados possíveis para que a pessoa possa encontrar melhor o que mais interessa.

“Para alguns, isso significa ser ótimo em ciência ou engenharia”, escreveu o bilionário. “Para outros, significa ser um grande comunicador ou político. Para alguns, significa ser enfermeiro ou médico. A oportunidade de aprender é melhor hoje do que nunca”.

Em uma entrevista à Revista Times em 2017, Gates afirmou que sempre termina de ler um livro quando começa, e que é preciso criar um hábito para nunca parar. “Recuso-me a parar de ler um livro no meio, mesmo que não goste”, disse ele na época.

