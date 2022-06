Feira do livro no Pacaembu: confira datas, palestrantes e programação do evento em São Paulo

Começa nesta quarta-feira, 8, a Feira do Livro na praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O evento, gratuito, ocorrerá até o próximo domingo, 12.

Participarão do evento 120 editoras, livrarias e instituições ligadas a livros e leitura. A abertura ocorre hoje, às 15h, no Palco da Praça, com o slam (competição de poesias faladas) do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Às 19h, Lilia Schwarcz e Mia Couto conversam sobre a presença dos livros em praça pública. Amanhã, a programação de debates começa às 10h com Ailton Krenak e Yussef Campos.

Entre os participantes dos próximos dias, estarão Djamila Ribeiro, Drauzio Varella e outras personalidades que irão participar de mesas literárias no auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol.

A feira é organizada pela Associação Quatro Cinco Um, instituição sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro no Brasil, e pela empresa Maré Produções. O evento ocorre hoje, das 15h às 21h; e de quinta a domingo, das 10h às 21h.

Parte das exposições do Museu do Futebol permanecerá aberta para visitação durante todos os dias da Feira do Livro, das 9h às 18h, com entrada permitida até as 17h, com ingressos a R$ 10.

Veja programação da Feira do Livro na Praça Charles Miller

quarta, 8 de junho

17h — palco da praça — ZAP! —SLAM — Núcleo Bartolomeu de Depoimentos |

Apresentação: Roberta Estrela D'Alva

19h — palco da praça — OS LIVROS EM PRAÇA PÚBLICA — Mia Couto + Lilia Schwarcz | Mediação: Paulo Werneck

quinta, 9 de junho

10h — palco da praça — LUGARES DE ORIGEM — Ailton Krenak + Yussef Campos

12h — palco da praça — Patrícia Melo

15h — palco da praça — ERA UMA VEZ NA AMÉRICA — Eduardo Neves | Mediação: Maria Guimarães | Apoio: Instituto Serrapilheira

15h — auditório armando nogueira — DESIGUALDADES — Armínio Fraga + Laura

Carvalho | Mediação: Pedro H. G. Ferreira de Souza

17h — palco da praça — PANDEMIAS — Fernando Reinach

17h — auditório armando nogueira — CRIME E CASTIGO — Rafael Mafei + Flora Thomson-DeVeaux + Juliana Borges | Parceria: Rádio Novelo

19h — palco da praça — TUDO É RIO — Carla Madeira | Mediação: Gabriela Mayer

19h — auditório armando nogueira — OTTO,100 — Matinas Suzuki Jr. + Augusto Massi

sexta,10 de junho

10h — palco da praça — GIBIS NA PRAÇA — Marcelo D’Salete + André Kitagawa | Mediação: Clara Relstab

12h — palco da praça — O CORPO E A PALAVRA — Miriam Alves + Leda Maria Martins | Mediação: Stephanie Borges

12h — auditório armando nogueira — DESIGUALDADES — Marta Arretche + Vinicius Torres Freire | Mediação: Pedro H. G. Ferreira de Souza

15h — palco da praça — TRÊS POETAS — Flavia Rocha + Stephanie Borges + Mariana

Paz

15h — auditório armando nogueira — CARTAS AO MORCEGO — Nurit Bensusan + Pedro Paulo Pimenta | Apoio: Instituto Serrapilheira

17h — palco da praça — NAÇÃO ANGOLA — Janaína de Figueiredo + Vagner Gonçalves

17h — auditório armando nogueira — TEMPO QUENTE | Giovana Girardi | Parceria: Rádio Novelo

19h — palco da praça — CARTAS A MINHA AVÓ — Djaimila Ribeiro | Mediação:

Adriana Ferreira Silva

19h — auditório armando nogueira — PRÊMIO MARIELLE FRANCO — Rosane Borges + Carol Trevisan + Rafael Valim | Parceria: IREE, Conselho Federal da OAB e Instituto Marielle Franco

sábado,11 de junho

10h — palco da praça — AS CIDADES E AS COISAS — Preta Ferreira | Mediação de Bianca Tavolari

12h — palco da praça — ESSAS DAMAS BATEM BUÉ — Yara Nakahanda Monteiro + Mariana Carrara Mediação de Adriana Ferreira Silva

12h — auditório armando nogueira — FUTEBOL E CULTURA — Debate a ser divulgado | Curadoria: Guilherme Wisnik | Parceria: Museu do Futebol

13h45h — palco da praça — DRAUZIO VARELLA — Mediação: Claudia Collucci | Parceria: Folha de S. Paulo

15h30 — palco da praça — A JUSTIÇA NO BRASIL — Walfrido Warde + Fabiana Rodrigues + Raquel Pimenta | Parceria: IREE

15h30 — auditório armando nogueira — MÁRIO PARA ENTENDIDOS | Eliane Robert Moraes + Alexandre Rabelo | Mediação: Jurandy Valença | Parceria: Biblioteca Mário de Andrade

17h — palco da praça — NA TRILHA DE DARWIN — Sofia Nestrovski + Leda Cartum | Apoio: Instituto Serrapilheira

19h — palco da praça — UMA NOITE EM PORTO ALEGRE — Jeferson Tenório + José Falero

17h — auditório armando nogueira — A ELOQUÊNCIA DA SARDINHA — Bill François + Rodrigo Leão de Moura | Mediação: Bernardo Esteves | Apoio: Embaixada da França e Instituto Serrapilheira

19h — auditório armando nogueira — Quatro Cinco Um, 5 ANOS | Um encontro para celebrar a revista dos livros

domingo,12 de junho

10h — palco da praça — POESIA E POLÍTICA — Edson Cardoso + Oswaldo de Camargo | Mediação: Mário Medeiros

11h — escadaria patrícia galvão — UM GRANDE DIA EM SÃO PAULO — foto coletiva das escritoras

12h — palco da praça — A FALTA — Xico Sá | Mediação: Guilherme Wisnik | Parceria: Museu do Futebol

15h — palco da praça — DIANTE DO FASCISMO —Paulo Roberto Pires + Rodrigo Nunes + Luciana Villas Bôas | Mediação: José Guilherme Pereira Leite

15h — auditório armando nogueira — LEITURAS, COSTURAS — María Dueñas | Mediação: Gabriela Mayer

17h — palco da praça — CLIMÃO DE AMOR — Renato Noguera + Letrux + Maria Homem | Mediação: Paulo Werneck

17h — auditório armando nogueira — DO SONHO AO MITO | Sidarta Ribeiro + Hanna

Limulja | Mediação: Paula Carvalho | Apoio: Instituto Serrapilheira

