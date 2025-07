Este prompt do ChatGPT transforma a IA num contador de piadas com seu tipo de humor

O ChatGPT pode ser seu redator, roteirista, planejador de viagem — e, sim, também seu comediante particular. Mas para isso, você precisa saber como pedir.

Com o prompt certo, a IA pode contar piadas sob medida para o seu estilo. A boa notícia? Basta um único comando para transformar a IA em alguém que realmente entende o que te faz rir.

O prompt pronto que ativa o modo humor sob medida:

“Aja como um comediante com meu tipo de humor. Aqui está o que me faz rir: [descreva seu estilo — humor seco, autodepreciativo, irônico, aleatório, inteligente, leve, ácido, etc.]. Crie 5 piadas inéditas com esse estilo. Pode exagerar, desde que faça sentido.”

O resultado vai muito além das piadas prontas que circulam por aí. O ChatGPT cria piadas personalizadas com base nas referências que você der, e o melhor: adapta o tom à medida que você interage.

Exemplos práticos de como fazer isso acontecer

Se você pedir humor de escritório



“Me faça rir como se eu estivesse preso em uma reunião infinita com 8 pessoas dizendo ‘desculpa, você está no mudo’.”





Se quiser humor autodepreciativo



“Finge que sou a pior pessoa do mundo em networking e tenta me animar com piadas.”

