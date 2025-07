Do tapete ao império: a estratégia da Alo Yoga, que já faturou US$ 2 bilhões em vendas

A Alo Yoga abriu sua primeira loja no Brasil em maio, em São Paulo, com planos de expansão para mais três ainda este ano.

A marca, fundada em 2007, vem ganhando notoriedade depois de ter conquistado o coração de celebridades como Taylor Swift, e hoje conta com um faturamento de US$ 2 bilhões.

Surfando na onda de conteúdos sobre bem-estar, a Alo cresce rápido: a receita dobrou nos últimos dois anos e multiplicou-se por dez desde 2020. A marca possui mais de 130 lojas no mundo, sendo 31 fora dos Estados Unidos.

Esse crescimento exponencial reflete uma gestão financeira centrada em escalar operações sem perder identidade de marca.

Combinando seus produtos a experiências de alto valor agregado, a Alo transforma o conceito de vestuário em um ativo cultural e financeiro. As informações foram retiradas da Forbes.

Para ensinar profissionais a dominar o orçamento, EXAME e Saint Paul desenvolveram um curso de quatro aulas virtuais sobre finanças corporativas. Garanta sua vaga por apenas R$ 37 clicando aqui.

Tudo leva a Ioga

A marca pertence a dois amigos de infância: Danny Harris e Marco DeGeorge. Em 2007, DeGeorge sofreu um acidente e teve que passar por uma cirurgia na coluna, o que o levou a praticar ioga. E foi aí que surgiu a ideia de criar a Alo.

A história do negócio mostra como uma motivação pessoal pode originar um empreendimento global. Desde o início, os fundadores perceberam que havia espaço para construir uma marca premium de wellness que conectasse propósito e potencial financeiro.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para curso online sobre Finanças Corporativas. Por R$ 37, aprenda em quatro aulas como ser o guardião do orçamento nas grandes corporações. Clique aqui e faça sua matrícula

Queridinha das celebridades

Mas tudo mudou verdadeiramente depois que Hailey Bieber foi fotografada entrando em uma loja da Alo Yoga em Manhattan. Três dias depois, o site Page Six do New York Post publicou um artigo com as fotos e um link afiliado para comprar a legging de US$ 128.

Hoje a marca vende desde shorts de ciclista de US$ 68 até ternos personalizados de US$ 1.400, focando na estratégia de se aproximar cada vez mais de celebridades.

Vendendo não apenas roupas, mas um estilo de vida associado ao prestígio, saúde e bem-estar, a Alo se mostrou forte em um mercado saturado – se tornando altamente rentável.

Curso sobre finanças por R$ 37

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS