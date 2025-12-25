Este é o único elemento essencial para que qualquer franquia cresça com sucesso

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Redatora
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05h00.
Nenhuma franquia (ou startup) atinge a escala sem uma estrutura. Mas também não sustenta o crescimento se não tiver um time central forte, com pessoas que acreditam no projeto e evoluem com ele.
Gigi Schweikert, CEO da Lightbridge Academy, rede americana de educação infantil com mais de 150 unidades, afirma que o segredo da expansão do negócio não está apenas em sistemas ou processos, mas na qualidade do time que sustenta a operação.
A executiva reforça que nenhuma jornada empreendedora é individual. “O franchising é construído sobre sistemas, mas sustentado por pessoas”, afirma.
Na prática, crescer com consistência exige mais do que uma boa estratégia: é preciso formar um núcleo sólido de colaboradores, capaz de absorver a cultura da empresa, tomar decisões com autonomia e manter os padrões da marca à medida que ela se expande. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
De acordo com Schweikert, o erro de muitos empreendedores é acreditar que bons profissionais são conquistados apenas por meio de altos salários ou títulos de prestígio. Mas profissionais realmente bons, que fazem a diferença no negócio, querem trabalhar com propósito.
No modelo de franquias — ou qualquer operação descentralizada —, o franqueador define o padrão, mas são os franqueados que contratam, gerenciam e mantêm os times locais. Por isso, o papel da liderança central é fornecer ferramentas, treinamentos e diretrizes culturais claras, que garantam que todos compartilhem da mesma visão.
“A declaração de missão não é apenas um parágrafo no manual do funcionário — é o farol para as decisões do dia a dia”, diz Schweikert. Empresas que conseguem alinhar suas equipes em torno de uma visão clara se tornam mais atrativas, eficientes e, sobretudo, mais resilientes diante do crescimento rápido.
Um erro comum entre empreendedores em estágio de escala é procurar o “candidato perfeito”. A CEO da Lightbridge traz que não existe talento pronto para tudo. O que existe é gente boa com potencial para evoluir — desde que haja investimento real em desenvolvimento.
Em contextos de crescimento acelerado, cada nova unidade, produto ou operação adiciona camadas de complexidade. Se os times não acompanham essa evolução, o negócio cria gargalos e para. Por isso, investir em programas de capacitação contínua, trilhas de aprendizado e construção de carreiras é mais do que uma iniciativa de RH: é uma estratégia de negócios.
DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente
Ao permitir que as pessoas joguem com seus pontos fortes, entreguem com autonomia e visualizem um caminho de crescimento claro, o empreendedor também está protegendo seu negócio contra rotatividade e baixa performance. Desenvolver talentos hoje é garantir que o time esteja pronto para o desafio de amanhã.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!