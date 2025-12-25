Este é o único elemento essencial para que qualquer franquia cresça com sucesso

Nenhuma franquia (ou startup) atinge a escala sem uma estrutura. Mas também não sustenta o crescimento se não tiver um time central forte, com pessoas que acreditam no projeto e evoluem com ele.

Gigi Schweikert, CEO da Lightbridge Academy, rede americana de educação infantil com mais de 150 unidades, afirma que o segredo da expansão do negócio não está apenas em sistemas ou processos, mas na qualidade do time que sustenta a operação.

A executiva reforça que nenhuma jornada empreendedora é individual. “O franchising é construído sobre sistemas, mas sustentado por pessoas”, afirma.

Na prática, crescer com consistência exige mais do que uma boa estratégia: é preciso formar um núcleo sólido de colaboradores, capaz de absorver a cultura da empresa, tomar decisões com autonomia e manter os padrões da marca à medida que ela se expande. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.

Talento se atrai com cultura (não só salário)

De acordo com Schweikert, o erro de muitos empreendedores é acreditar que bons profissionais são conquistados apenas por meio de altos salários ou títulos de prestígio. Mas profissionais realmente bons, que fazem a diferença no negócio, querem trabalhar com propósito.

No modelo de franquias — ou qualquer operação descentralizada —, o franqueador define o padrão, mas são os franqueados que contratam, gerenciam e mantêm os times locais. Por isso, o papel da liderança central é fornecer ferramentas, treinamentos e diretrizes culturais claras, que garantam que todos compartilhem da mesma visão.

“A declaração de missão não é apenas um parágrafo no manual do funcionário — é o farol para as decisões do dia a dia”, diz Schweikert. Empresas que conseguem alinhar suas equipes em torno de uma visão clara se tornam mais atrativas, eficientes e, sobretudo, mais resilientes diante do crescimento rápido.

Crescimento só é possível quando o time cresce junto

Um erro comum entre empreendedores em estágio de escala é procurar o “candidato perfeito”. A CEO da Lightbridge traz que não existe talento pronto para tudo. O que existe é gente boa com potencial para evoluir — desde que haja investimento real em desenvolvimento.

Em contextos de crescimento acelerado, cada nova unidade, produto ou operação adiciona camadas de complexidade. Se os times não acompanham essa evolução, o negócio cria gargalos e para. Por isso, investir em programas de capacitação contínua, trilhas de aprendizado e construção de carreiras é mais do que uma iniciativa de RH: é uma estratégia de negócios.

Ao permitir que as pessoas joguem com seus pontos fortes, entreguem com autonomia e visualizem um caminho de crescimento claro, o empreendedor também está protegendo seu negócio contra rotatividade e baixa performance. Desenvolver talentos hoje é garantir que o time esteja pronto para o desafio de amanhã.

