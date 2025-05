Este é o conselho número 1 para as empresas que desejam lidar positivamente com a IA

Os impactos da IA sobre o mercado de trabalho podem ser significativos e exigem uma resposta urgente por parte do setor corporativo. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Pedro Uria-Recio, diretor de dados e IA do CIMB Group, foi enfático ao afirmar que a onda de mudanças pode deixar muitos profissionais para trás. Para ele, as empresas devem não apenas qualificar seus funcionários com novas competências digitais, mas também criar novos postos de trabalho.

“Há uma enorme onda de mudanças e, infelizmente, algumas pessoas podem ficar para trás”, afirmou.

Requalificar ou proteger: o dilema da liderança empresarial

Na visão de Tomasz Kurczyk, diretor de tecnologia da informação da Prudential Singapore, a discussão não deve se limitar à proteção de empregos. Para ele, a prioridade deve ser adaptar a natureza do trabalho.

"Precisamos estabelecer que proteger o emprego pode não ser a mentalidade correta. A questão é: o que podemos fazer para garantir que adaptaremos o emprego?" afirmou Tomasz

A IA precisa deixar de ser apenas uma ferramenta e passar a ser um elemento central na reestruturação do trabalho.

A ética da IA e o viés invisível

Além das transformações visíveis no número e tipo de empregos, outro ponto de preocupação é o viés algorítmico.

Empresas que desejam crescer de forma sustentável devem colocar diversidade e equidade no centro da construção de suas soluções tecnológicas.

