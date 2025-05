Veja quais são os sete geradores de imagem por IA que estão redefinindo o futuro da criatividade

Os geradores de imagem por IA, que transformam descrições em linguagem natural em visuais impressionantes, estão impactando diretamente os campos do design gráfico, da arte digital e da publicidade.

Ferramentas que estão transformando o mercado

1. MidJourney

Tem se destacado por permitir a criação de arte digital detalhada e criativa a partir de simples descrições textuais.

Sua aplicação tem se expandido do entretenimento à publicidade, permitindo que diretores de arte e ilustradores prototipem ideias visuais em minutos.

2. Adobe Firefly

Aposta na integração com o ecossistema Adobe para facilitar a vida de designers e criadores de conteúdo.

Além de gerar imagens, também permite edição automatizada e aplicação de efeitos, mantendo o padrão de qualidade e segurança em direitos autorais típico da marca. É uma solução pensada tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes.

3. Canva

Oferece uma experiência ainda mais direta: os usuários descrevem o que querem ver, e a IA do sistema gera visuais prontos para serem usados em apresentações, campanhas ou conteúdos digitais.

O recurso democratiza o acesso à criação visual, permitindo que pequenos empreendedores e social media sem formação em design produzam materiais profissionais com facilidade.

4. DALL-E

Desenvolvido pela OpenAI. Integrado ao ChatGPT, ele vem sendo utilizado para prototipagem de produto, campanhas publicitárias e ilustrações personalizadas.

Profissionais com acesso ao plano ChatGPT Plus ou empresarial têm uma poderosa ferramenta de inovação na ponta dos dedos.

5. DeepArt

Traz um enfoque artístico, permitindo transformar fotos em obras no estilo de mestres como Van Gogh ou Picasso.

Por sua acessibilidade, tem sido bastante utilizado por criadores independentes e marcas que desejam se diferenciar com uma estética visual marcante.

6. RunwayML

Vai além da imagem estática, oferecendo modelos de IA treinados para edição de vídeo e efeitos visuais.

Trata-se de uma aliada importante para equipes de produção audiovisual que buscam integrar IA aos fluxos de trabalho e experimentar novas linguagens narrativas.

7. Artbreeder

Propõe uma criação colaborativa de imagens, onde usuários misturam e editam rostos, paisagens e personagens.

É amplamente utilizado por artistas digitais e desenvolvedores de games, além de facilitar o brainstorming visual em equipes criativas.

