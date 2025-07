Este comando simples faz o ChatGPT pensar melhor antes de responder

Você já deve ter percebido que às vezes, o ChatGPT responde bem. Outras vezes, entrega algo vago, raso ou burocrático.

Mas existe um comando simples, que poucas pessoas usam, e melhora drasticamente qualquer resposta, em praticamente qualquer contexto.

Esse comando é:

“Antes de gerar qualquer resposta, me faça as perguntas necessárias para entender exatamente o que eu preciso. Considere que seu objetivo é entregar uma resposta personalizada, com profundidade, clareza e alinhada ao meu contexto. Pergunte sobre público-alvo, objetivo, formato, tom desejado e qualquer outra informação que você usaria se estivesse criando algo sob medida para um cliente exigente.”

Por que esse comando funciona tão bem?

Modelos como o ChatGPT funcionam por previsão de linguagem. Eles tentam acertar o que você quer com base no que foi dito.

Mas nem sempre seu prompt dá as pistas certas.

Ao pedir que o modelo faça perguntas antes de responder, você muda a lógica da conversa:

O modelo assume menos

Investiga mais

E ajusta a resposta com base em clareza real — não suposições



Como usar esse comando em qualquer situação

Você pode incluir a instrução assim:

“Antes de responder, pergunte o que for preciso para me entregar a melhor versão possível.”

“Faça as perguntas que você faria se fosse um especialista escrevendo esse conteúdo.”

“Em vez de responder direto, atue como se fosse um consultor: entenda o briefing primeiro.”



Por que quase ninguém usa esse comando?

A maioria das pessoas trata o ChatGPT como um motor de busca, e não como um parceiro criativo ou estratégico.

Mas quando você ativa o diálogo, e não apenas o pedido, o modelo responde com muito mais inteligência.

