Evite terminar seus prompts assim — e veja como a resposta melhora

Ao usar o ChatGPT, é natural prestar atenção na primeira parte do comando. A maioria dos usuários se preocupa em escolher o tema certo, definir a tarefa e evitar ambiguidade logo no início do prompt.

Mas existe um erro silencioso, e muito mais comum do que se imagina, que acontece bem no final da frase.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Um detalhe que pode sabotar a clareza da resposta, mesmo que todo o resto esteja bem escrito: como você termina o prompt.

O problema de terminar prompts com expressões vagas

Muita gente encerra pedidos com expressões como:

“Obrigado.”

“Pode ser?”

“É isso.”

“Me avise se precisar de mais informações.”

Em e-mails ou mensagens humanas, isso soa educado. Mas no ChatGPT, o efeito é o oposto: essas palavras atrapalham a lógica da resposta.

O que escrever no lugar — e como o resultado melhora

A melhor forma de terminar um prompt é com instruções complementares que ajudem o ChatGPT a refinar a entrega.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Em vez de encerrar com fórmulas educadas, feche o comando dizendo exatamente o que espera da resposta, como:

“Crie um texto de até três parágrafos sobre [tema], com linguagem acessível, exemplos práticos e tom leve.

Esse conteúdo será usado em uma apresentação, então evite jargões e destaque o ponto mais importante logo no início.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.