Estas 75 empresas estão contratando estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Furukawa – trainee

Os cursos mirados são engenharia da computação, elétrica, eletrônica e telecomunicações. É preciso ter graduação entre dezembro de 2014 a dezembro de 2015, além de fluência em inglês e espanhol. Domínio do pacote Office e disponibilidade para residir em Curitiba (PR) também são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de setembro pelo site da Cia de Talentos

Cielo – trainee

A empresa busca profissionais com graduação entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015. É requisito ter inglês avançado e disponibilidade para viagens. As formações miradas incluem administração, ciências econômicas, estatística, engenharia, psicologia, entre outras. A lista completa de cursos pode ser consultada aqui.

Salário: 5,1 mil reais e, após um ano, 6 mil reais

Inscrições: até 28 de setembro pelo site da Cia de Talentos

L’Oréal – trainee

Podem se candidatar profissionais com bacharelado completo entre dezembro de 2012 e dezembro de 2015. É preciso ter bons conhecimentos do pacote Office e disponibilidade para morar no Rio de Janeiro. O nível de inglês não é considerado um requisito. Há vagas para todos os cursos. O quadro de oportunidades pode ser visto aqui.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de setembro pelo site da Cia de Talentos

VLI – trainee

A companhia busca jovens engenheiros para o seu programa de trainee. Para participar, é preciso ter a graduação concluída entre dezembro de 2012 e dezembro de 2015, em cursos da área de engenharia: de produção, mecânica, processos, minas, transporte, eletrônica, elétrica, civil, metalúrgica, materiais, eletroeletrônica, eletromecânica, controle e automação, telecomunicações, energia, química, ambiental, mecatrônica, naval e ferroviária. Os trainees atuarão em áreas de planejamento, manutenção e projetos que englobam as operações ferroviárias, portuárias e de terminais da empresa. Conhecimentos em inglês, informática e total disponibilidade para mudanças são alguns dos requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da VLI

3M – estágio

Os cursos de interesse, para a empresa, são administração, ciências contábeis, economia, direito, estatística, comunicação social, publicidade e propaganda, marketing, engenharia (alimentos, computação, controle e automação, materiais, produção, elétrica, mecânica, mecatrônica, química), biologia, farmácia, química, relações internacionais e públicas e sistemas da informação. É obrigatório ter inglês avançado e ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Também é preciso residir em Campinas e região, Itapetininga e Ribeirão Preto e região.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site do programa

International Paper – estágio e trainee

Para participar do programa, é preciso ter graduação concluída entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Há oportunidades para estudantes de engenharia química, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia da computação, analise sistemas, sistemas informação, agronomia, economia, administração, ciências contábeis, matemática, estatística, psicologia, relações internacionais, direito, pedagogia, letras, comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e marketing. As vagas são para São Paulo (SP), Três Lagoas (MS), Mogi Guaçu (SP) e Luis Antônio (SP). É imprescindível ter inglês intermediário; nível avançado é desejável.

O Programa Trainee da International Paper seleciona jovens graduados entre dezembro/2013 e dezembro/2015 e com inglês avançado. Com duração de dois anos, o Programa promove job rotation dentro das áreas da Diretoria Industrial, como: celulose, recuperação, utilidades, papel, acabamento, manutenção, engenharia e projetos.

Salário: não informado

Inscrição: para estágio até 30 de setembro pelo site da Page Talent e para trainee, também 30 de setembro, pelo site da Cia de Talentos

Laureate International Universities – trainee

A empresa busca formados nos cursos de economia, administração, engenharias, matemática, computação, estatística, contábeis, psicologia e áreas afins. O período de formação deve ser entre 2013 e 2015. Inglês avançado é requisito, enquanto espanhol básico é desejável. Também é preciso ter conhecimento avançado de pacote Office, especialmente PowerPoint e Excel. É importante ter disponibilidade para viagens. O local de trabalho é Porto Alegre (RS).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo Vagas.com

BTG – trainee

O programa é direcionado a brasileiros ou estrangeiros graduados em administração, ciências contábeis, ciências econômicas, matemática, engenharias e demais ciências exatas, além de tecnologia e direito. Os estudantes devem ter formação entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015, bem como fluência em inglês e português.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da empresa

Alltech – trainee

O programa vai selecionar 10 recém-graduados de graduação e pós-graduação nas áreas de ciência, aquicultura, agricultura, marketing, medicina veterinária e tecnologia da informação.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Alltech

Gafisa – estágio

As vagas são para São Paulo e Rio de Janeiro e são para estudantes com formação entre julho e dezembro de 2017 nos cursos de engenharia civil, arquitetura, direito, administração de empresas, ciências econômicas, ciências contábeis, marketing e publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Gafisa

Oxiteno – estágio e trainee

As oportunidades são para São Paulo (SP), Tremembé (SP), Camaçari (BA), Triunfo (RS).Para o programa de trainee, candidatos devem ter formação entre dezembro de 2013 a dezembro de 2015 nos cursos de administração, economia, química, engenharia química, engenharia de materiais, engenharia industrial, engenharia de produção, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Inglês avançado ou fluente e disponibilidade para viagens e para residir em São Paulo (SP) são requisitos.

Para o programa de estágio, a conclusão da graduação deve estar prevista para o período entre julho de 2017 e dezembro de 2017 nos cursos de administração, psicologia, farmácia, economia, contabilidade, marketing, direito, ciências da computação, engenharia da computação, química, engenharia química, engenharia de materiais, engenharia industrial, engenharia de produção, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Inglês intermediário ou avançado é requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Cia de Estágios

Pátria Investimentos – estágio

Há 16 vagas para alunos dos cursos de administração, engenharia (todas as modalidades), contabilidade, estatística, economia, ciências atuariais, matemática e física, com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Inglês fluente ou avançado é requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site do programa

BRMALLS – trainee

A empresa recruta profissionais das áreas de administração, arquitetura, ciências contábeis, comunicação social (publicidade ou propaganda e marketing), direito, economia, engenharia e psicologia, com formatura entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015. É preciso ter disponibilidade para morar no Rio de Janeiro (RJ), além de inglês intermediário e domínio do pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site do programa

Linde – trainee

São 10 vagas para jovens que tenham concluído graduação entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015 nos cursos de engenharia (química, mecânica, metalúrgica, de materiais, mecatrônica, de alimentos e de produção), química, farmácia, administração e economia. Fluência em inglês é requisito, em espanhol é diferencial e é preciso ter disponibilidade para morar em outras cidades.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Dreves Associados

Siemens – estágio

A empresa busca estudantes universitários com formação prevista para o período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017 (engenharias ou administração de empresas, ciências contábeis e ciências econômicas com interesse em finanças) ou para o período de julho de 2017 a dezembro de 2017 (administração de empresas com interesse em humanas e demais cursos). Há vagas para São Paulo (SP), Jundiaí (SP), Curitiba (PR) e Recife (PE). É exigido inglês a partir do nível intermediário, além de conhecimentos em pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Cia de Talentos

Cargill- trainee

Podem se candidatar formados entre dezembro de 2013 edezembro 2015 nos cursos de administração, agronomia, ciências contábeis, economia, engenharias e zootecnia. Inglês avançado é um requisito, assim como a disponibilidade para mudanças de cidade ou de estado. Os aprovados poderão atuar nas áreas de business development, comercial grãos (originação, mercado interno e trading), engenharia fábricas, engenharia portos e planejamento financeiro.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de outubro pelo site Novo Talentos Cargill

Nitro – trainee e estágio

Há vagas para profissionais formados entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015 nos cursos de engenharia, economia, administração ou comércio exterior. Inglês fluente e domínio do programa Excel são obrigatórios. As vagas são para São Paulo (SP).

O programa de estágio da empresa também está com inscrições abertas para universitários com graduação prevista para até dezembro de 2016 nos cursos de química, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia química, engenharia de produção, direito, economia, administração e TI, com inglês fluente (espanhol será diferencial) e conhecimento avançado de Excel. Aprovados vão trabalhar em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de outubro pelo site Talentos Nitro

Andrade Gutierrez – estágio

As vagas são destinadas a jovens estudantes do penúltimo e do último ano de graduação, com formações acadêmicas variadas. Inglês intermediário e conhecimentos do pacote Office são requisitos. As vagas são para as cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de outubro pelo site do programa

PromonLogicalis – estágio

A empresa busca universitários das área de engenharia (elétrica, eletrônica, computação, telecomunicações, produção, controle e automação e similares); sistemas de informações; análise e desenvolvimento de sistemas; ciência da computação; redes de computadores; processamento de dados; matemática e estatística; administração de empresas; ciências contábeis; ciências econômicas; psicologia. As vagas são para São Paulo, Campinas, Barueri e Rio de Janeiro. Os candidatos devem ter previsão de formação em dezembro de 2016 ou dezembro de 2017. Também é exigido inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de outubro pelo site da Page Talent

AES Brasil – estágio

Há vagas para os cursos de administração, análise de sistemas, economia, engenharias, ciências contábeis, ciência da computação, direito, entre outros. Para participar do programa, é preciso estudar no período noturno, ter disponibilidade para estagiar em Barueri (SP) ou Bauru (SP) e ter formação prevista para o período entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Inglês intermediário é obrigatório.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de outubro pelo site da Page Talent

Rodobens – estágio

Há vagas em São Paulo (SP) e São José do Rio Preto (SP) para estudantes do ensino superior que estarão no penúltimo e último ano de seus cursos em 2016. Os candidatos devem ter até 25 anos de idade e cursar administração de empresas, engenharias, ciências econômicas, contábeis, tecnologia da informação, matemática, comunicação social ou marketing. É desejável ter conhecimento em inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de outubro pelo site do programa

Facebook – estágio

As oportunidades são para estágio nas áreas de marketing analytics, sales – small & medium business e global sales, e regional product marketing. Podem se candidatar estudantes de administração, economia, publicidade, engenharia de produção, estatística, ciências econômicas, comunicação social – publicidade e propaganda, marketing entre outros. O programa tem duração de um ano e todas as vagas são para a cidade de São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de outubro pelo site da Cia de Talentos

Safra – trainee

São 35 vagas para trabalhar em São Paulo (SP). Há oportunidades nas áreas de crédito, banco de investimento, comercial e produto, jurídico, operações e planejamento. As oportunidades são para bacharéis em qualquer área de formação com conclusão do curso entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015. É preciso ter inglês a partir do nível intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de outubro pelo site da Cia de Talentos

Energisa – trainee

Podem se candidatos formados entre dezembro de 2011 e dezembro de 2014 nos cursos de administração de empresas análises de sistemas ciências da computação engenharia de produção engenharia elétrica engenharia da computação engenharia de energia engenharia de produção elétrica engenharia de sistemas engenharia de software processamento de dados sistemas de informação. As oportunidades são para as cidades de Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) Cataguases (MG) Cuiabá (MT) João Pessoa (PB), Palmas (TO), Presidente Prudente (SP) Rio de Janeiro (RJ).

Salário: não informado.

Inscrições: até 6 de outubro pelo site da Across

Danone – estágio e trainee

As vagas são para diversas áreas nas quatro unidades de negócios da Danone: produtos lácteos frescos (PLF), águas, nutrição médica e nutrição infantil. Há oportunidades para o Programa de Estágio e para o Programa Junior Manager. Para estágio, podem se candidatar estudantes do penúltimo ou último graduação em qualquer área que tenham conhecimentos intermediários de inglês. Para o programa Junior Manager, é preciso ter graduação concluída no máximo há dois anos, em qualquer área do conhecimento, falar inglês avançado ou fluente, ter disponibilidade para mudanças, viagens e para 40 horas semanais de trabalho.

Salário: 1.324 reais para estagiários do penúltimo ano de faculdade, 1.427 para estagiários do último ano de faculdade e 5 mil reais para trainees.

Inscrições: até 7 de outubro para estágio pelo site Eureca. Para trainee, até 22 de outubro pelo site Eureca.

Odebrecht – estágio

A empresa selecionará estudantes para estagiar em um dos seguintes Negócios: Construtora Norberto Odebrecht, Odebrecht Ambiental e Odebrecht Rodovias. Podem se candidatar estudantes de engenharia (civil, ambiental, elétrica e mecânica), administração de empresas e ciências contábeis, com formação prevista entre julho de 2017 e julho de 2018.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 07 de outubro pelo Vagas.com



DPC (Domingues e Pinho Contadores) – trainee

São recrutados estudantes dos cursos de ciências contábeis, economia, administração, análise de sistemas, direito, gestão em recursos humano. O período de estudos não importa. É preciso ter até dois anos de formado e estar do 5º período do curso em diante. Conhecimentos de inglês e do pacote Office são importantes.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de outubro pelo site da empresa

Globo.com – estágio

As oportunidades são para estudantes dos cursos de administração, análise de sistemas, ciência da computação, comunicação social – publicidade e propagada, comunicação visual com habilitação em: desenho industrial, design gráfico ou mídias digitais, desenho industrial, design gráfico, engenharia da computação, engenharia de produção, marketing e sistema da informação. Selecionados vão trabalhar no Rio de Janeiro (RJ).

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 09 de outubro pelo Vagas.com

Oi – estágio

São 150 oportunidades para estudantes do ensino superior e técnico. Para estudantes de nível superior são 100 oportunidades voltadas para quem é das áreas de engenharia, estatística, economia, administração, ciências contábeis e direito. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter domínio do pacote Office e previsão de formatura entre junho de 2017 e dezembro de 2017.

Para estágio técnico, as oportunidades são para as áreas de telecomunicações, eletrotécnica, elétrica e eletrônica. Para participar, é necessário ter domínio do pacote Office e previsão de formatura entre junho de 2016 e dezembro de 2016. Os estudantes que tenham pendência de carga horária de estágio obrigatório também são elegíveis ao Geração Estágio Técnico.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de outubro pelo site da Oi.

ESPN – estágio

O programa de estágio oferece vagas em áreas como compras, jurídico, mídias digitais, produção, site, TI, projetos e WatchESPN. Os interessados em participar do processo seletivo precisam estar cursando marketing, administração, análise de sistemas, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, engenharia de produção, tecnologia da informação, jornalismo, rádio e TV, publicidade e propaganda e direito com previsão de conclusão entre dezembro de 2017 e julho de 2018.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de outubro pelo site da ESPN

Vallourec – estágio

Há oportunidades de estágio para nível técnico e superior em Belo Horizonte (MG). No estágio técnico a exigência é pela matrícula e frequência regular a partir do 1º período ou módulo do curso. Para o estágio de nível superior podem se candidatar alunos de cursos de graduação que estejam entre o 4º e o 7º períodos, caso a duração seja de 5 anos , ou entre o 4º e o 5º período, se a duração for de 4 anos.

Salário: 1.444 reais para estágio de nível superior de 6 horas e 693 reais para estágio de nível superior de 4 horas. Para estágio técnico o valor da bolsa não foi informado.

Inscrições: até 11 de outubro pelo Vagas.com

SulAmérica – estágio

As oportunidades são para estudantes universitários do Rio de Janeiro e de São Paulo com formação prevista entre Julho/2017 e Julho/2018.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 12 de outubro pelo Vagas.com

DuPont – estágio

Estudantes de diversas áreas com formação prevista entre dezembro de 2018 e Julho de 2019 podem se candidatar às oportunidades para as cidades Vagas para: Barueri (SP), Barra Mansa (SP), Cotia (SP), Paulínia (SP), Esteio (RS), Pirapozinho (SP), Catalão (GO), Formosa (GO), Itumbiara (GO), Santa Rosa (RS), Piracicaba (SP), Ponta Grossa (PR), Rio Verde (GO), Uberlândia (MG).

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 12 de outubro pelo Vagas.com

Burger King – trainee

Para participar, é preciso ter formação entre dezembro de 2012 e dezembro de 2015 em todos os cursos de graduação. Também é requisito ter inglês avançado, bons conhecimentos no Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word), disponibilidade para viagens e mobilidade para trabalhar em outros estados.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de outubro pelo site do programa

Philip Morris – trainee

As vagas são para profissionais de todas as áreas, formados em curso superior entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015. Os candidatos precisam ter inglês fluente e mobilidade para realizar viagens e trabalhar em diferentes localidades no Brasil. Com início em janeiro de 2016, o programa tem duração de um ano.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de outubro pelo site da Cia de Talentos .

Diageo – estágio

São recrutados estudantes de administração de empresas, ciências econômicas, ciências contábeis, engenharia, comunicação, relações internacionais, entre outros cursos. As vagas são para São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de outubro pelo site da Cia de Talentos

Petrobras Distribuidora – estágio

As oportunidades são para estudantes de nível superior e técnico, em diversas localidades. Os estudantes devem cursar os dois últimos anos ou os quatro últimos semestres. Para os alunos de nível médio que já concluíram o curso, é possível realizar o estágio na companhia desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio é condição indispensável para a obtenção de certificado ou diploma. Os candidatos que se cadastraram anteriormente no programa devem atualizar os seus dados realizando uma nova inscrição. A lista de cursos e outras informações estão no site da Petrobras

Salário: de 819,85 reais a 1.194,37 reais, além de benefícios.

Inscrições: até 14 de outubro pelo site da Petrobras

Advent – trainee

Há cerca de 20 vagas voltadas para profissionais recém-formados nas áreas administrativa, financeira, comercial, marketing, engenharia e recursos humanos. Para se candidatar, é preciso ter formação superior em cursos relacionados a essas áreas de trabalho. É requisito ter concluído a graduação entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de outubro pelo site da empresa

Cnova – trainee

É preciso ter formação no ensino superior entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015 nos cursos de ciências da computação, engenharia (todas as ênfases), sistemas de informação, estatística, ciências contábeis, economia, ciências exatas (física, matemática e química) e áreas correlatas de exatas, administração, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, marketing, ciências sociais, relações públicas e áreas correlatas de humanas. É desejável disponibilidade para mudanças e nível avançado de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de outubro pelo site do programa

Senior – trainee

A empresa recruta graduados entre dezembro de 2012 e dezembro de 2015, mas áreas de administração e negócios, ciências exatas e informática, ciências humanas e sociais, comunicação e informação e engenharias. Inglês avançado é imprescindível. Todas as vagas são para Blumenau (SC).

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de outubro pelo site da Page Talent

Falconi – trainee e estágio

No programa de trainee, pode se candidatar quem tem até dois anos e meio de formado nos cursos de administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciência da computação, ciências econômicas, ciências políticas/ sociais, comércio exterior, contabilidade, direito, engenharias, estatística, gestão de políticas públicas, matemática, relações internacionais e sistema da informação. É preciso ter inglês avançado e disponibilidade para viagens constantes. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Já as vagas de estágio são direcionadas para estudantes dos mesmos cursos mirados pelo programa de trainees. É preciso ter inglês avançado e estar cursando um dos quatro últimos semestres da graduação. É preciso residir em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo site do programa

Bunge – trainee

São16 vagas distribuídas em diversos estados brasileiros. Para participar, é preciso estar cursando o último semestre da graduação ou que ter até dois anos de formado nos cursos de engenharia (agrícola, agronômica, alimentos, produção, mecânica ou química), administração de empresas, marketing, publicidade e propaganda, agronomia, economia, psicologia ou pedagogia.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo site do programa

Bemis – trainee

São procurados profissionais formados entre julho de 2010 e dezembro de 2014, com destaque para os cursos de administração, contabilidade, economia, engenharia (elétrica, materiais, mecânica, produção ou química), publicidade/marketing ou química. É importante ter disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, além de inglês avançado ou fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo Vagas.com

Arezzo&Co – trainee

As oportunidades são para as áreas comercial e merchandising e são voltadas a formados em 2013, 2014 ou com graduação prevista para dezembro de 2015 nos cursos de administração de empresas, relações internacionais, economia, engenharia, comunicação social, marketing e propaganda, além de cursos relacionados a ambiente de negócios.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo site de trainees da Arezzo.

GMAC – trainee

Podem participar formados em administração de empresas, finanças ou economia. É preciso ser fluente em inglês e em pelo menos duas das seguintes línguas: português, espanhol, alemão, francês, italiano, mandarim, holandês ou flamengo.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo Vagas.com

Unilever – estágio

Há mais de 100 vagas de estágio para jovens universitários e tecnólogos com graduação entre dezembro de 2016 e 2017. Há oportunidades nas áreas de supply chain, marketing, finanças, recursos humanos, tecnologia da informação, pesquisa e desenvolvimento e customer development (que engloba sete áreas, entre elas trade marketing, merchandising e vendas).

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de outubro pelo site da empresa

TCP –trainee

A empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá vai selecionar profissionais formados, entre dezembro de 2014 e dezembro de 2015, em administração de empresas, economia, estatística, matemática, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção, entre outras. Aprovados atuarão em projetos estratégicos do TCP em cidades do Paraná, como Curitiba e Paranaguá.

Salário: não informado

Inscrições: até 21 de outubro pelo site da Page Talent

Clariant- estágio

Há oportunidades para estudantes de nível técnico e superior. Conhecimentos de informática , inglês são requisitos. Espanhol é desejável.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de outubro pelo site da Cia de Estágios. O prazo não foi informado.

Protege – trainee

As oportunidades são para recém-formados em administração de empresas, ciências contáveis, engenharia, economia e gestão em segurança privada. A conclusão do curso de graduação e/ou pós-graduação deve estar dentro do período de dezembro de 2010 a julho de 2015.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 31 de outubro pelo Vagas.com

Target Sistemas – estágio

As oportunidades são para estágio na área de desenvolvimento de sistemas. Podem se candidatar estudantes dos cursos de sistemas da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia da computação, com previsão de conclusão para o 1º semestre de 2016.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de outubro e os currículos devem ser encaminhados para o email: selecao@targetsis.com.br.

Simpress – estágio

A empresa do grupo Samsung abriu vagas de estágio em São Paulo. Podem se candidatar estudantes com formação prevista entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. As oportunidades são para estudantes de sistema de informação, ciência da computação e engenharia da computação.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 30 de outubro pelo Vagas.com

Editora Globo – estágio

São 36 vagas. Podem participar estudantes de graduação com formação prevista para dezembro de 2016, julho/dezembro de 2017 ou julho de 2018. As oportunidades são para estágio em jornalismo, design, digital, tecnologia digital, marketing, financeiro, comercial, direito, tecnologia e editorial de livros. As vagas são para São Paulo e Rio de Janeiro.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 31 de outubro pelo site Vagas.com

EY – trainee

O programa é destinado a universitários a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados (até 2 anos) dos cursos de administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, direito, economia, engenharia (todas), estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais. Inglês intermediário é pré-requisito.As oportunidades são para as cidades de Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo Vagas.com. Segundo o site do programa, as inscrições se iniciaram em dezembro de 2014 e o processo se estende até setembro e outubro de 2015, quando as admissões das últimas turmas são finalizadas. O programa tem diferentes datas de contratação mas, quanto mais cedo a inscrição for feita, mais chances o candidato terá.

PwC – trainee

Os cursos mirados são administração (e/ou com ênfase em TI ou marketing), arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências econômicas, cursos relacionados a TI, direito, engenharias, estatística, marketing, matemática, psicologia, e tecnologia em mídias digitais. Para participar, é preciso ter formação prevista para julho de 2016 ou com até dois anos de formado. As vagas são para Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Inglês avançado é indispensável.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de novembro pelo site da Cia de Talentos

RB (Reckitt Benckiser) – estágio

São 25 vagas para São Paulo (SP) para que está a partir do segundo ano de graduação nos cursos de administração, comércio exterior, ciências contábeis, economia, publicidade e propaganda e marketing, engenharia (de produção, materiais, entre outras), química, farmácia, ciências biológicas, direito, psicologia. Ter inglês intermediário e conhecimento intermediário do pacote Office são requisitos.

Salário: de 1.565 reais até 1.750 reais.

Inscrições: até 8 de novembro de outubro pelo site Vagas.com. Benefícios: vale transporte, ônibus fretado, convênio odontológico, refeição no local e desconto em produtos

Mercedes-Benz – estágio

A empresa busca estudantes de administração de empresas, análise de sistemas, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, ciências da computação, comércio exterior, direito, enfermagem, engenharia (diversas ênfases), estatística, hotelaria, jornalismo, matemática, psicologia, relações internacionais, secretária executiva, serviço social, sistemas de informação, turismo. É exigido ter conclusão de curso prevista para dezembro de 2017. A empresa também pede nível intermediário de inglês. Alemão e espanhol são desejáveis. Os aprovados vão trabalhar em São Bernardo do Campo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de novembro pelo site da empresa

Porto Seguro – estágio

São 50 oportunidades para estágio em São Paulo (SP) voltadas a universitários com conclusão da graduação prevista para o período entre dezembro de 2016 e junho de 2017 em cursos como, por exemplo, estatística, ciência da computação, engenharia de produção, engenharia de software, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia eletrotécnica, engenharia de telecomunicações, processamento de dados, matemática, administração, economia, ciências atuariais, ciências contábeis, marketing, publicidade e propaganda, comunicação social, psicologia, sistemas de informação, entre outros. Inglês intermediário e conhecimentos de informática são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios. O prazo não foi informado.

Mexichem – estágio

A multinacional mexicana tem 15 vagas de seu Programa de Estágio abertas para São Paulo, Joinville , São Jose dos Campos e Sumaré. Há oportunidades para diversos cursos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Cia de Estágios , o prazo não foi informado;

Dell – estágio

São 5 vagas para sua unidade em Hortolândia-SP. Podem participar da seleção estudantes de administração e engenharia.

Salário: 1.200 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios, o prazo não foi informado, mas novas oportunidades surgem periodicamente.

Red Bull – estágio

Para participar do programa, é preciso se formar até janeiro de 2016 nos cursos de administração de empresas, publicidade, marketing, comunicação, economia ou engenharia. Inglês fluente, experiência anterior de estágio e experiências culturais diversas são fatores essenciais. As vagas são para São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa. O prazo não foi informado

Roche – estágio

Há oportunidades para estágio nas seguintes áreas: desenvolvimento de negócios para a América Latina, share service center, compras, recursos humanos – recrutamento e seleção , projetos/processos, marketing, finanças, comunicação digital e multicanal, licitações.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Eaton – estágio

Para participa, é preciso ter previsão de conclusão entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. As áreas disponíveis são administração, engenharia, finanças, jurídico, logística, meio ambiente, saúde e segurança, recursos humanos, TI, vendas e marketing. Inglês a partir do nível intermediário é requisito, além de bons conhecimentos em pacote Office (Excel, PowerPoint e Word).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa. O prazo não foi informado.

Novartis – estágio

Há oportunidades para estágio nas áreas de business planning analysis, marketing de produtos, TI, recursos humanos, contabilidade e secretariado.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos, o prazo não foi informado.

Dell – estágio

Há vagas de estágio em Hortolândia (SP). Podem participar da seleção estudandes de administração, engenharia, matematica e estatistica.

Salário: 1.200 reais e benefícios como auxilio transporte e refeição no local.

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios , O prazo não foi informado, mas novas oportunidades surgem semanalmente..

Sodexo – trainee

O programa recruta formados nos cursos de nutrição, gastronomia, engenharia dos alimentos e economia doméstica. São exigidos bons conhecimentos no Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word). Ter experiência profissional, pós-graduação e um segundo idioma são diferenciais.

Salário: não informado

Inscrições: pelo Vagas.com. O prazo não foi informado.

REP – estágio

É preciso se formar entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017, além de inglês intermediário. Os cursos aceitos incluem administração, ciências contábeis, ciências econômicas, marketing, engenharias, arquitetura, hotelaria, entre outros.

Salário: 1,5 mil reais

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado

GSK – estágio

O programa é voltado a universitários com previsão de formatura para daqui a dois anos e não há restrição de cursos. Inglês fluente também é um pré-requisito.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da GSK

Sanofi – estágio

O processo de seleção acontece o ano inteiro e, mensalmente, há abertura de oportunidades de estágio nas áreas de administração, biologia, bioquímica, ciências da computação, ciências contábeis, comunicação social, contabilidade, direito, economia, enfermagem, engenharias, farmácia, marketing, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado e sistemas de informação. Selecionados vão trabalhar em São Paulo (SP), bairro do Morumbi.

Salário: de 1.630 reais (6 horas diárias) a 2.171 reais (8 horas diárias).

Inscrições: o ano todo pelo site da Sanofi ou da Page Talent

Nestlé – estágio

A empresa busca candidatos com formação prevista entre julho de 2016 a julho de 2017. São aceitos todos os cursos de graduação de acordo com o setor de atuação. Ter inglês no mínimo intermediário é pré-requisito, assim como conhecimentos do Pacote Office e disponibilidade para início imediato.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo no site da Cia de Talentos. Segundo a Nestlé, novas vagas surgem todos os meses.

Deloitte – trainee

Podem se candidatar universitários a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados nos cursos de administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, comércio exterior, direito, economia, estatística, relações internacionais, biologia, engenharia (todas), informática, matemática, sistemas de informação, ciência da computação, processamento de dados, análise de sistemas e física. É preciso ter nível ao menos básico de inglês para candidatos na área de outsourcing e nível intermediário para candidatos às demais áreas. A área de outsourcing também requer, no mínimo, 6 meses de experiência para contábil, financeiro e fiscal. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em período integral e para viagens.

Salário: não informado. A empresa oferece vale-transporte, ticket alimentação, plano de saúde, previdência privada, seguro de vida em grupo, PLR.

Inscrições: o ano todo pelo Vagas.com.

Gemalto – estágio

O programa de estágio é destinado a universitários de antepenúltimo, penúltimo e último ano de graduação dos seguintes cursos: administração, ciências da computação, comércio exterior, economia, engenharia da computação, engenharia elétrica, sistema da informação, marketing, psicologia, recursos humanos, relações internacionais e relações públicas. O programa tem duração de até dois anos e carga horária flexível entre 20 e 40 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Gemalto

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Ipiranga



Itaú BBA – estágio

A empresa recruta estudantes com formação prevista entre dezembro de 2015 e julho de 2016. É exigido inglês avançado ou fluente, além de bons conhecimentos em Pacote Office. Os cursos mirados são administração de empresas, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, física, estatística, marketing, matemática, pedagogia, propaganda, psicologia, publicidade e relações públicas.

Salário: 2 mil reais

Inscrições: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Santander – estágio

No programa de estágio contínuo do banco, há vagas para estudantes a partir do 2º Semestre para técnicos e tecnólogos e a partir do 3º semestre para bacharéis. As oportunidades são para estudantes de diversas áreas, como Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias, Marketing, Relações Internacionais, entre outros. A formação mínima é Dezembro de 2016.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Page Talent

Henkel – estágio

Há vagas para trabalhar em três cidades do estado de São Paulo: Diadema, Itapevi e Jundiaí. Para se candidatar, é preciso estar entre o 2º e o penúltimo ano da graduação. A empresa busca estudantes de administração de empresas, ciências contábeis, direito, economia, engenharias, marketing, publicidade e propaganda, química e relações internacionais. Outro pré-requisito é ter inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da empresa