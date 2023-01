Estágio e Trainee: PepsiCo, Ipiranga, Transpetro e mais empresas com vagas abertas

Um dos mais tradicionais, o curso de direito continua liderando a escolha dos estudantes na hora de decidir qual carreira seguir.

Pelo menos é isso que aponta uma nova pesquisa da Pravaler, plataforma de financiamento estudantil, que apontou que a graduação em direito foi o curso mais procurado ao longo de 2022 em sua plataforma, com 19,61% das buscas.

A análise foi feita a partir da base de dados da Pravaler, que conta com mais de 103.499 estudantes cadastrados.

E, embora o curso de direito tenha sido o mais buscado nacionalmente e em todas as regiões do país, um destaque são as graduações na área da Saúde, ocupando oito das dez posições nos mais requisitados.

Inscrições até janeiro Transpetro - estágio A Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, está com inscrições abertas para Programa de Estágio 2023. São 91 vagas ofertadas a estudantes de níveis técnico e superior, e os selecionados terão contrato de até dois anos. A bolsa auxílio é de R$ 740,00 para nível médio e R$ 1.300,00 para nível superior e a empresa oferece seguro contra acidentes, recesso remunerado, auxílio alimentação e auxílio transporte. Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração, Análise de Sistemas, Direito, Pedagogia, Ciências Contábeis, Economia, Arquivologia ou Biblioteconomia, Engenharias de Produção, Mecânica, Química, Naval, Elétrica, Ambiental, Civil, Computação, de Segurança, de Telecomunicações, além de técnicos de Segurança, Mecânica, Automação, Administração, entre outros. O estágio será de seis horas diárias - 30 horas semanais. O processo de seleção e recrutamento deve ser realizado no site da Malka (link abaixo), única empresa responsável pelo Programa de Estágio Transpetro 2023. Salário: Entre R$ 740,00 e R$ 1.300,00 Inscrições: As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro pelo site da Malka. Boticário - Estágio O Grupo Boticário está com incrições abertas para o seu programa de estágio, Batizado de Geração B, o programa tem mais de 75% das vagas são destinadas a pessoas pretas, pardos, LGBTQIA+ e Pessoas com Deficiência. Além disso, como grande parte das vagas são para trabalho híbrido ou remoto, universitários de todo o país poderão se inscrever. E, como uma forma de colaborar para a inclusão, fluência em inglês não é requisito. Além da bolsa-auxílio, os selecionados recebem benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição ou, caso seja a vaga de trabalho híbrido, tem a opção de realizar a refeição no local; além de plano de saúde e odontológico, seguro de vida, horário flexível e auxílio home office, suporte financeiro que colabora com o custeio dos gastos desse modelo de trabalho. Com previsão de início em abril deste ano, podem se inscrever estudantes universitários de todos os cursos, com previsão de formatura entre dez/2023 e dez/2024 e disponibilidade de estagiar 30 horas mensais. Salário: R$ 2.068,00 Inscrições: Até o dia 29 de janeiro por meio do link.

Cadastra - Estágio

A Cadastra, empresa global de soluções de marketing, estratégia de negócios, tecnologia, dados e analytics, está com inscrições abertas para o programa de estágio Digital Start.

No total, serão mais de 40 vagas para as áreas de negócios – Business Strategy, Business Development, Media, CRM, Data e Analytics, Strategic Planning e Creative.

Podem se inscrever pessoas de todas as regiões do país, pois serão disponibilizadas vagas remotas e presenciais (Porto Alegre e São Paulo), onde a empresa tem sede.

Para ingressar ao programa, o candidato deve estar matriculado em curso superior a partir do 3º semestre e ter previsão de formatura a partir do segundo semestre de 2024. Deve também ter disponibilidade de estagiar 30h semanais. As vagas são híbridas, para estudantes de Porto Alegre e São Paulo.

Salário: não informado:

Inscrições: Até 27 de janeiro por meio do link.

Viveo - Estágio

A Viveo, ecossistema, que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até a gestão de seus clientes, exerce seu propósito em mais um projeto e está com inscrições abertas para o programa de estágio 2023.

As oportunidades são para as áreas de Logística, Industrial, RH, Planejamento, Financeiro, Contabilidade, Marketing e Assuntos Regulatórios, nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Indaial (SC), Santo Amaro da Imperatriz (SC) e São Sebastião do Paraíso (MG).

No primeiro semestre de 2023, serão aproximadamente 30 vagas destinadas a candidatos estudantes das seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Engenharia de Produção, Farmácia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jurídico, Logística, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade, e cursos afins.

Para se candidatar às vagas, é necessário estar matriculado regularmente em uma instituição de curso superior, residir na cidade de atuação da vaga ou próximo e ter noções básicas do pacote office.

O processo seletivo será dividido em seis etapas: inscrição pelo LinkedIn, envio de formulário, dinâmica de grupo, vídeo do candidato sobre como se conecta com o cuidado, entrevista com o gestor e RH e processo de contratação. A cada fase, todos receberão feedback sobre a sua performance e devolutiva de continuidade ou não no processo.

Depois de aprovados, os estagiários passarão por um processo de integração. A previsão de início é para março de 2023.

Salário: não informado

Inscrições: dia 31 de janeiro, por meio do LinkedIn da companhia

ICONIC (Texaco e Ipiranga Lubrificantes) - Estágio A ICONIC, gestora das marcas Ipiranga Lubrificantes e Texaco Lubrificantes, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. Batizado de Start, o programa está na 3ª edição da iniciativa e neste ano as oportunidades são para as unidades fabris (Duque de Caxias, Osasco e São Cristóvão) e o escritório da companhia (Barra da Tijuca), localizados no Rio de Janeiro e São Paulo. O processo de seleção está programado para durar dois meses com a entrada da equipe de estagiários em março de 2023 em diferentes áreas, como operações e tecnologia. Neste período, serão realizadas análise de currículos, entrevistas e dinâmicas com a equipe de Recursos Humanos e gestores de áreas institucionais. A Consultora reforça que o inglês não é mandatório para a avaliação dos candidatos, além de a empresa estar aberta para receber currículos de estudantes, sem restrição de área de conhecimento, incluindo universidades e cursos feitos à distância (EADs). O Start também terá a diversidade como uma de suas premissas. O objetivo é ter sempre não homens e/ou não brancos como finalistas dos processos seletivos. A ICONIC oferecerá como benefícios uma remuneração compatível com o setor de petróleo e gás, suporte para alimentação e auxílio financeiro para o transporte, Gympass, seguro de vida e possibilidade de seguir a carreira em um dos principais players nacionais do segmento. Salário: não informado Inscrições: Até 31 de janeiro pela página do Vagas. BMW - estágio A BMW Group Brasil, fabricante de automóveis, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2023 em São Paulo. O programa é voltado, principalmente, para os cursos de Administração, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Finanças, Engenharia de Produção e Ciência da Computação. O estágio tem duração máxima de dois anos, carga horária diária de 6 horas e atuação em áreas de Controladoria, Logística de Suporte ao Cliente, Vendas, Produto e Preço, Mobilidade Elétrica, Cobrança e Engenharia. Os benefícios do programa incluem bolsa-auxílio, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e Gympass — este um benefício corporativo voltado para a saúde e o bem-estar mental, físico e financeiro, com acesso à uma rede de academias, estúdios e espaços de bem-estar em todo o Brasil. A empresa busca estagiários com perfil proativo, comprometido, responsável, comunicativo, que possuam paixão pela marca e vontade de aprender. Salário: não informado Inscrições: até o dia 27 de janeiro pelo site da plataforma Gupy. Grupo Marilan - estágio O Grupo Marilan, empresa segmento de alimentos que tem entre as suas marcas os biscoitos Marilan Pit Stop, está com 21 vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2023. Para participar, o candidato deve estar cursando último ou penúltimo ano dos cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências de Dados, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Manufatura Avançada, Marketing, Mecatrônica Industrial, Psicologia, Tecnologia da Informação, Alimentos, Elétrica, Eletroeletrônica, Mecânica, Mecatrônica e afins. Além disso, deve ter disponibilidade para atuar 6h diárias em Igarassu/PE, Jandira/SP e Marília/SP e ter Pacote Office intermediário será considerado um diferencial. Como benefícios, a empresa oferece: vale-transporte, restaurante, seguro de vida, plano de saúde, Gympass, Fique Bem e Desconto em loja de fábrica. Salário: Não informado. Prazo de inscrição: até o dia 29 de janeiro por meio do link. Nestlé - estágio Como noticiamos, a Nestlé está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023, que oferece oportunidades para atuar na sede da empresa localizada na capital paulista. Ao todo, são cerca de 30 vagas disponíveis. “O processo consiste em uma primeira etapa na qual as pessoas passam por avaliações online. Depois, há uma dinâmica e uma entrevista final com os gestores das áreas com vagas disponíveis”, explica Ana Schiavone, gerente de Recrutamento e Seleção da Nestlé Brasil. Estudantes de todos os cursos superiores e técnicos e que estejam cursando entre o terceiro semestre e o penúltimo ano, independentemente da idade, podem se inscrever. Também são pré-requisitos para as vagas de estágio: conhecer o pacote Office (Word, Excel e PowerPoint),

ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias, das 9h às 16h ou das 13h às 19h;

residir na Grande São Paulo. Os benefícios oferecidos pela Nestlé são: bolsa auxílio, vale-refeição, auxílio transporte, assistência médica, seguro de vida, 13° salário, férias remuneradas e acesso às compras com desconto no Empório Nestlé (loja com produtos das empresas coligadas). Salário: não informado Inscrições: Até o dia 31 de janeiro por meio do site da Nestlé.

Voith - estágio A Voith, multinacional de tecnologia com atuação global, recebe até 31 de janeiro, inscrições para o seu programa de estágio no Brasil. Há vagas disponíveis para atuar nas três divisões da Voith — Hydro, Paper e Turbo. Serão aceitos currículos de estudantes de todos os cursos de graduação com previsão de conclusão entre julho e dezembro de 2024. Para participar do processo seletivo é necessário ter conhecimento intermediário do idioma inglês e disponibilidade para estagiar durante 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira, na região do Jaraguá, na zona noroeste da cidade de São Paulo. O sistema de trabalho será híbrido (remoto e presencial) e as 6 horas de estágio devem ser realizadas dentro do período entre 7h e 17h. Para isso, as pessoas interessadas devem estudar à noite. Entres os benefícios oferecidos estão: bolsa-auxílio, vale-transporte, estacionamento, convênio médico, convênio odontológico, restaurante no local, seguro de vida, convênio farmácia e Gympass. O processo seletivo inclui provas online do idioma inglês, lógica e fit cultural, além de entrevistas com profissionais de recursos humanos e com o gestor da área. Salário: não informado: Inscrições: até o dia 31 de janeiro por meio do link. Programa Goodman +2023 - estágio A Goodman, grupo que atua na aquisição, desenvolvimento e gestão de empreendimentos logísticos e industriais, está com vagas abertas para o seu programa de formação de jovens. Serão selecionados aproximadamente 30 jovens, a partir de 16 anos para participar do programa que é composto por: Formação no Curso Técnico Profissionalizante em Meio Ambiente, no Senac Jabaquara com duração de 18 meses no período noturno em dias úteis. O curso tem previsão de início em Abril/2023. Saiba mais sobre o curso clicando aqui.

Além disso, ao longo do programa será realizada a Trilha de Desenvolvimento pelo Grupo Cia de Talentos e o Programa de Mentoria pela Goodman, onde serão desenvolvidas habilidades interpessoais e também a facilitação da inserção no mercado de trabalho com os jovens. Para se inscrever, é preciso: Interesse no tema de Meio Ambiente e Sustentabilidade;

Ter a partir de 16 anos;

Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio no ano de 2023 ou ter concluído o Ensino Médio (pode estar no Ensino Superior);

Estar dentro dos requisitos socioeconômicos de baixa renda;

Ter disponibilidade para realizar o curso no período noturno (19h15 - 22h45) no Senac Jabaquara;

Ter fácil acesso a região do Jabaquara (será fornecido benefício de deslocamento). Salário: não informado Inscrições: até o dia 27 de janeiro pelo link. Inscrições até fevereiro PepsiCo - Estágio

O First Gen, programa de estágio da PepsiCo, está com cerca de 50 vagas abertas. As oportunidades são para as áreas de Recursos Humanos, Vendas, Operações, Pesquisa e Desenvolvimento e Finanças. As oportunidades são para atuar em diversas cidades: São Paulo, Sorocaba e Itu (SP); Curitiba e São José dos Pinhais (PR); Rio de Janeiro (RJ); Jaboatão e Petrolina (PE); Belo Horizonte (MG).

Reforçando o seu compromisso com a diversidade e com processos de recrutamento mais inclusivos, a empresa tem o objetivo de contratar, idealmente, 50% de mulheres e 50% de pessoas negras. Na última edição, a representatividade de gênero e raça superou as expectativas com mais de 60% de mulheres e 52% de pessoas negras contratadas.

Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano da graduação, com formatura prevista entre dezembro de 2023 a dezembro de 2024. O processo seletivo segue sem exigências de inglês, faixa-etária, universidade ou cursos específicos. Os(as) estudantes que forem selecionados(as) terão a oportunidade de desenvolver o inglês e outros idiomas por meio de uma plataforma de cursos gratuita, que é oferecida a todos(as) os(as) funcionários(as) da PepsiCo.

A seleção será 100% online e contará com uma jornada gamificada, além de fases imersivas onde os(as) participantes poderão conhecer mais sobre a PepsiCo e temas importantes para a agenda da companhia como PepsiCo Positive (pep+), DE&I - Diversidade, Equidade e Inclusão e Carreira.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 16 de fevereiro pelo site da Cia de Talentos.

Alstom - estágio

A Alstom, empresa de mobilidade, está com seis vagas de estágio em engenharia para trabalhar presencialmente na sua fábrica em Taubaté (SP).

Entre as oportunidades, quatro são para Engenharia da Qualidade e duas para Engenharia Industrial.

Os candidatos precisam estar matriculados nos cursos de Engenharia Mecânica, Produção ou Elétrica e preferencialmente estar cursando até o penúltimo ano da graduação. Outros requisitos importantes para a contratação são residir próximo à região do Vale do Paraíba e ter inglês intermediário/avançado. Os benefícios oferecidos são convênio médico e odontológico, seguro de Vida, vale refeição, vale transporte e TotalPass.

Salário: Entre R$ 1.416 a R$ 1.859, a depender do semestre no qual o aluno está estudando.

Inscrições: até dia 03 de fevereiro pelos links:

Estágio em Engenharia da Qualidade – Clique aqui para se candidatar

Estágio em Engenharia Industrial – Clique aqui para se candidatar