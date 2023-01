Dona da Centauro e FitDance está com mais de 200 vagas de emprego abertas; há opção em home office

O Grupo SBF, dono de marcas como Centauro, Fisia (distribuidora da Nike no Brasil), NWB, FitDance, X3M e OneFan, está com mais de 200 vagas de emprego abertas.

A maioria das posições são para os cargos de Agente de Atendimento, cuja jornada é de 6 horas diárias de segunda a sábado, das 14h às 20h e para Agente de Backoffice, cuja jornada é em período integral. Ambas as oportunidades são para trabalhar no bairro da Lapa, em São Paulo, no modelo presencial.

Mas também há oportunidades para as áreas de Marketing, Contabilidade, Transporte, Área Comercial, Lojas, Tecnologia e Redes Sociais. Para essas vagas, as localidades são diversas e incluem cidades como São Paulo, Campo Grande (MS), São José dos Campos (SP), Salvador (BA) e Suzano (SP).

A maioria das posições é para modelo presencial, mas para as oportunidades em tecnologia há a opção de trabalho remoto.

Entre as atividades do cargo de agente de atendimento está o atendimento aos clientes voltados ao e-commerce, e para isso precisam cumprir os seguintes requisitos: Ensino médio completo, conhecimento em Pacote Office e e-commerce, além de vontade de aprender e sede de crescimento.

Já os interessados para as posições de agente de backoffice terão como responsabilidades atender solicitações dos casos em abertos pelos clientes, além de verificação do ocorrido e seguimento com tratativa - via telefone ou e-mail -, além da abertura de chamados e acionamento das áreas internas e externas. Estes candidatos também precisam ter completado o ensino médio e terem disponibilidade para trabalhar em período integral, presencialmente no centro de serviços da Lapa.

Quais os benefícios do Grupo SBF, dona da Centauro e FitDance?

Para as vagas descritas, o pacote de benefícios inclui: Assistência médica, assistência odontológica, vale transporte, vale refeição, gympass, convênio farmácia, day off no aniversário (folga no aniversário), entre outros.

Os processos terão quatro etapas: a primeira é a candidatura para a vaga desejada. A próxima etapa é um bate-papo por vídeo, fase online onde os recrutadores conhecerão um pouco mais das pessoas candidatas.

Haverá, então, a primeira etapa presencial, com atividades em grupo, além de ser uma oportunidade para os candidatos conhecerem mais sobre a cultura do Grupo e o local de trabalho. Por fim, os aprovados receberão uma oferta de trabalho e, quem não passar, recebe também um feedback.

Como se inscrever no processo seletivo da dona da Centauro e FitDance?

Todas as candidaturas devem ser feitas pelo site do Grupo SBF na Gupy até o dia 20 de janeiro.

