As 5 profissões com os maiores salários no Brasil, segundo a FGV

De acordo com o levantamento mais recente da Fundação Getulio Vargas (FGV), algumas profissões no Brasil se destacam por oferecer os maiores salários. Esses cargos geralmente exigem uma combinação de formação técnica ou acadêmica avançada, habilidades especializadas e, em muitos casos, anos de experiência. Abaixo, conheça as 5 profissões mais bem pagas no Brasil em 2023, de acordo com a FGV.

1. Médicos Especialistas – R$ 18.475

Médicos especialistas, como cardiologistas, neurocirurgiões e oncologistas, ocupam o topo da lista com uma média salarial de R$ 18.475 mensais. Essa alta remuneração reflete a necessidade de uma formação longa e especializada, que inclui residência e, muitas vezes, uma subespecialização. A demanda por especialistas em saúde e a complexidade dos procedimentos médicos tornam essa profissão uma das mais valorizadas no país.

2. Matemáticos, Atuários e Estatísticos – R$ 16.568

Profissionais das áreas de matemática, atuária e estatística recebem uma média de R$ 16.568. Essas áreas são essenciais para setores como finanças, seguros e análise de dados, especialmente no cenário atual de crescente demanda por dados para tomada de decisões. Esses especialistas aplicam modelos matemáticos para prever riscos, otimizar investimentos e elaborar políticas de segurança financeira.

3. Médicos Gerais – R$ 11.022

Os médicos gerais, que atuam na linha de frente de atendimento, têm uma média salarial de R$ 11.022. Esses profissionais desempenham um papel essencial no sistema de saúde, realizando consultas iniciais, diagnósticos e encaminhamentos para especialistas. A importância do atendimento primário, especialmente em locais com menor acesso a especialistas, faz com que a profissão seja bem remunerada.

4. Geólogos e Geofísicos – R$ 10.011

Com salários médios de R$ 10.011, geólogos e geofísicos têm grande importância em indústrias como mineração, petróleo e energia. Esses profissionais analisam a composição e estrutura da Terra, auxiliando em explorações e no desenvolvimento sustentável de recursos naturais. A carreira exige conhecimentos técnicos específicos e, muitas vezes, trabalho em campo, justificando a remuneração elevada.

5. Engenheiros Mecânicos – R$ 9.881

Engenheiros mecânicos, que atuam no desenvolvimento de sistemas e máquinas, possuem uma média salarial de R$ 9.881. Esses profissionais são essenciais para a indústria automotiva, de energia e de manufatura. Sua função envolve desde a criação de peças e equipamentos até a gestão de processos industriais, sendo uma das áreas mais tradicionais e bem remuneradas da engenharia.

Por que você deve conhecer essas profissões

As profissões mais bem pagas no Brasil em 2023, segundo a FGV, refletem a valorização de áreas de alta especialização e impacto econômico. Desde a medicina até a engenharia e ciências exatas, essas carreiras exigem qualificação e dedicação. Para quem busca uma remuneração elevada, essas áreas representam boas oportunidades, especialmente em um mercado que valoriza a expertise técnica e o conhecimento especializado.