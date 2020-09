Estação Hack, do Facebook, abre 19 mil vagas para curso gratuito e online

A Estação Hack, centro de apoio à inovação do Facebook, abriu 19 mil vagas para o curso “Futuro do Trabalho”, que é totalmente online e gratuito.

A iniciativa é feita em parceria com a JA Brasil, uma das maiores organizações do mundo voltada para o empreendedorismo juvenil.

No programa, jovens entre 15 e 24 anos irão aprender sobre as carreiras e profissões do futuro, e que terão a maior demanda do mercado de trabalho nos próximos anos.

Para se inscrever, é necessário preencher os formulários no site da JA Brasil até o dia 13 de setembro e aguardar o processo de seleção dos candidatos. O programa vai privilegiar estudantes ou recém-formados em escolas da rede pública. E jovens de qualquer estado brasileiro podem tentar as vagas.

O curso vai focar nas carreiras do futuro, com foco especial para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

As aulas também ajudarão na reflexão sobre habilidade socioemocionais e preferências ao escolher uma carreira. São dois aspectos importantes para iniciar a vida profissional. No total, são 5 horas de cursos em cinco módulos, com conteúdo de textos, vídeos e animação para o próprio estudante guiar sua jornada.

O diretor da Estação Hack, Eduardo Lopes, explica que o objetivo é oferecer apoio para que os jovens brasileiros consigam navegar o novo cenário do mercado de trabalho, inclusive com a adaptação ao trabalho remoto.

“De um lado, o mercado de tecnologia carece de mão de obra qualificada no Brasil, e de outro, muitos jovens enfrentam dificuldade de inserção no mercado de trabalho”, diz ele.

O curso deve ser realizado em até duas semanas, com a possibilidade de interagir com outros participantes e ainda tirar dúvidas com a equipe da JA brasil dentro desse prazo. No final, todos recebem um certificado online.

Veja mais informações e faça a inscrição no site.

