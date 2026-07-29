Está sob pressão? Estas cinco frases revelam como ter inteligência emocional no trabalho

Uma cobrança inesperada do chefe, duas prioridades incompatíveis ou a pressão para aceitar uma proposta desconfortável podem colocar qualquer profissional contra a parede. Nesses momentos, responder rapidamente nem sempre é sinal de segurança.

A inteligência emocional aparece, muitas vezes, na capacidade de diminuir o ritmo da conversa, esclarecer o problema e evitar uma decisão tomada no calor do momento.

A publicação reuniu oito frases associadas a pessoas que conseguem atravessar situações aparentemente sem saída sem romper relações profissionais. Elas não funcionam como fórmulas prontas. O efeito depende do contexto, do tom e da disposição das partes para negociar.

Em comum, as expressões criam espaço para pensar. Em vez de alimentar a tensão, deslocam a conversa para expectativas, alternativas e interesses compartilhados — princípios também presentes nas pesquisas sobre inteligência emocional e negociação. As informações foram retiradas do The Economic Times.

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1. ‘Posso ter um momento para pensar sobre isso?’

No ambiente de trabalho, a pressão por uma resposta imediata pode levar profissionais a aceitar prazos inviáveis, assumir responsabilidades mal definidas ou concordar com decisões que ainda não compreenderam.

Pedir alguns minutos — ou um prazo razoável — não equivale a fugir do assunto. A frase sinaliza que a decisão será considerada com cuidado.

Esse intervalo é especialmente útil quando a conversa envolve aumento de escopo, mudança de função, conflitos entre áreas ou propostas com consequências de longo prazo. A autogestão, nesse caso, começa pelo reconhecimento de que a primeira reação emocional não precisa se transformar na resposta definitiva.

2. ‘Ajude-me a entender como seria um bom resultado’

Muitas situações parecem insolúveis porque as expectativas não foram apresentadas com clareza. O gestor pede “mais agilidade”, o cliente quer “algo mais estratégico” ou a equipe precisa “melhorar a entrega”, mas ninguém definiu o que isso significa na prática.

A pergunta transfere a conversa das acusações genéricas para critérios mais objetivos. Quais resultados são esperados? Qual é o prazo? O que terá prioridade? Como o trabalho será avaliado?

Negociações tendem a avançar quando as partes deixam de defender apenas suas posições e passam a discutir os interesses que estão por trás delas.

3. ‘Existe alguma alternativa que ainda não consideramos?’

Diante da pressão, é comum enxergar apenas duas opções: aceitar ou recusar, permanecer ou sair, entregar tudo ou admitir o fracasso.

Um prazo pode ser dividido em etapas. Uma responsabilidade pode ser compartilhada. Um projeto pode ter seu escopo reduzido. A solução mais viável nem sempre está entre as primeiras alternativas colocadas sobre a mesa.

4. ‘Não acredito que essas sejam as únicas escolha’

Ela pode ser usada quando alguém tenta reduzir uma discussão complexa a dois extremos: concordar integralmente ou demonstrar falta de comprometimento; aceitar trabalho adicional ou prejudicar a equipe; apoiar uma decisão ou ser tratado como obstáculo.

A resposta exige equilíbrio — dita de maneira agressiva, pode ampliar o conflito. Apresentada com calma e acompanhada de outras possibilidades, ajuda a reposicionar a conversa.

Inteligência emocional não significa concordar para preservar a harmonia. Também envolve estabelecer limites e discordar sem transformar a divergência em ataque pessoal.

5. ‘Vamos nos concentrar no que podemos controlar’

Quando um projeto dá errado, parte da reunião pode ser consumida pela busca de culpados, pela repetição do problema ou por fatores que já não podem ser alterados.

Direcionar a discussão para o que está sob controle ajuda a transformar frustração em próximos passos. Isso não elimina a necessidade de apurar responsabilidades ou aprender com os erros. Apenas impede que a equipe permaneça paralisada pelo que já aconteceu.

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A pergunta relevante passa a ser: quais decisões ainda podem ser tomadas, quais recursos estão disponíveis e o que precisa ser feito primeiro?

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