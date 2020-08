Esta empresa tem vagas em home office e ajuda na formação dos funcionários

A Sinqia, empresa que desenvolve tecnologia para o mercado financeiro, tem 140 vagas abertas para profissionais de diversas áreas de atuação. O processo seletivo é totalmente remoto e, por enquanto, os profissionais da companhia trabalham em esquema de home office.

Especialista em transformação digital de instituições financeiras, a Sinqia tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis. As vagas abertas são voltadas para as áreas de Business Consulting, Contratos, IT Quality & Assurance, Recursos Humanos, Tesouraria e IT Software.

Informações sobre os postos de trabalho podem ser encontradas no site da companhia.

Formação de talentos

A fintech é focada no desenvolvimento e qualificação de talentos. Por isso, mantém parcerias com instituições de ensino que certifiquem seus empregados.

Parte da cultura da empresa se baseia no conceito da “Carreira em Y”. A ideia é a de que, ao receber uma proposta de promoção, o funcionário possa optar por obter um cargo de gestão ou a função de especialista em sua área.