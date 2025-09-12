Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17h33.
O uso da inteligência artificial já não se restringe mais a curiosidades tecnológicas, é preciso usar comandos certos para diferentes oportunidades.
Confira esses cinco prompts do ChatGPT que muitas pessoas podem não conhecer, mas se tornam indispensáveis para:
A escolha correta de comandos pode ser o diferencial entre uma resposta trivial da IA e um resultado de alto impacto.
Prompt:
“Transforme esta ideia vaga em uma lista de próximos passos e classifique-os por impacto e esforço.”
Esse comando ajuda a transformar pensamentos dispersos em listas claras e estruturadas. Além de organizar, a IA ainda sugere a ordem de prioridade, equilibrando impacto e esforço.
Para quem trabalha com projetos, inovação ou comunicação, pode ser a diferença entre a paralisia criativa e o início da execução.
Prompt:
“Leia minhas ideias e avalie-as como um crítico profissional.”
Aqui, o ChatGPT assume o papel de avaliador rigoroso. O usuário pode pedir que a análise seja feita como se viesse de um editor-chefe, supervisor ou mentor.
O objetivo é receber uma crítica construtiva, com pontos fortes e sugestões de melhoria. No mundo corporativo, pode simular feedbacks antes de apresentações, relatórios ou discursos importantes.
Prompt:
“Reescreva este texto como se a ideia já tivesse sido bem-sucedida.”
Esse é o comando ideal para quem sente insegurança ou síndrome do impostor. O ChatGPT reformula o texto em tom assertivo, como se o projeto já tivesse alcançado sucesso.
Prompt:
“Apresente minha ideia de artigo como se eu estivesse apresentando no programa Shark Tank.”
Inspirado em realities de negócios, esse comando faz com que a IA transforme uma ideia simples em uma apresentação envolvente e persuasiva.
Prompt:
“Eu sempre faço perguntas para você. Que tal, desta vez, você me fazer uma pergunta?”
Simples e inesperado, esse comando inverte os papéis e transforma o ChatGPT em entrevistador. O resultado são perguntas profundas, que podem gerar reflexões pessoais ou abrir novas perspectivas criativas.
