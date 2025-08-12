Esse único prompt te ajuda a estudar qualquer coisa em menos tempo e com mais precisão

Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h00.
Estudar não precisa ser sinônimo de horas lendo textos longos e organizando material por conta própria.
Com o prompt certo e simples, o ChatGPT pode se transformar em um tutor inteligente e objetivo, capaz de montar resumos, criar mapas de estudo e até sugerir formas de revisar o conteúdo com mais eficiência:
Esse pedido transforma o ChatGPT em um organizador de estudos sob medida — ideal para quem precisa estudar com eficiência.
EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga
Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se
Esses ajustes fazem a IA trabalhar com foco em velocidade, clareza e retenção.
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.
Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.