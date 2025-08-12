Carreira

Esse único prompt te ajuda a estudar qualquer coisa em menos tempo e com mais precisão

Este comando transforma o ChatGPT em um plano de estudos sob medida — para aprender mais, em menos tempo

Photo illustration showing ChatGPT and OpenAI research laboratory logo and inscription at a mobile phone smartphone screen with a blurry background. Open AI is an app using artificial intelligence technology. Italy is the first European country to ban and block the robot Chat GPT application and website. ChatGPT is an artificial-intelligence (AI) chatbot developed by OpenAI and launched in November 2022 using reinforcement learning techniques both from machine and human feedback. Amsterdam, the Netherlands on April 1, 2023 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h00.

Estudar não precisa ser sinônimo de horas lendo textos longos e organizando material por conta própria. 

Com o prompt certo e simples, o ChatGPT pode se transformar em um tutor inteligente e objetivo, capaz de montar resumos, criar mapas de estudo e até sugerir formas de revisar o conteúdo com mais eficiência:

  • “Quero aprender sobre [tema]. Me ajude a estudar com foco em velocidade e retenção.
    Crie um plano de estudo com os pontos principais, resuma os conceitos de forma clara e divida em blocos rápidos de leitura.
    Inclua perguntas de revisão ao final de cada bloco e me diga como revisar em 15 minutos por dia.”

Esse pedido transforma o ChatGPT em um organizador de estudos sob medida — ideal para quem precisa estudar com eficiência.

O que o ChatGPT pode te  entregar com esse comando

  • Um plano de estudo por tópicos, em ordem lógica
  • Blocos curtos e objetivos, ideais para leitura rápida
  • Resumos com linguagem clara e sem excesso de teoria
  • Perguntas de revisão para testar o que foi aprendido
  • Sugestões de revisão leve e frequente para fixação

Esses comandos extras te ajudam a complementar este prompt 

  • “Agora adapte o conteúdo para quem tem só 20 minutos por dia.”
  • “Resuma cada parte em até 5 frases.”
  • “Transforme os resumos em flashcards.”
  • “Simule uma autoavaliação com 10 perguntas de múltipla escolha.”

Esses ajustes fazem a IA trabalhar com foco em velocidade, clareza e retenção.

