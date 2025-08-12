Essas 10 ferramentas vão mudar sua rotina no marketing digital — e aumentar resultados

Se você trabalha com marketing digital, já sabe: a rotina pode ser corrida, cheia de demandas e com a necessidade constante de entregar conteúdo de qualidade, acompanhar dados e se manter criativo.

A boa notícia é que existem ferramentas que podem deixar tudo mais fácil, rápido e eficiente. Aqui vão 10 que valem o seu clique:

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

1. Canva

Design fácil e intuitivo para posts, apresentações, e-books, stories e tudo que você imaginar. Ótima para quem não é designer, mas quer entregar visual profissional.

2. ChatGPT

Seu assistente criativo e estratégico para sessões de ideias, roteiros, e-mails, legendas e até ideias de campanha. Um verdadeiro parceiro multitarefa.

3. Notion

Organização é tudo! Use para planejar conteúdos, criar calendário editorial, guardar referências e colaborar com o time.

4. Google Trends

Quer saber o que o mundo está pesquisando agora? Essa ferramenta ajuda a identificar tendências e criar conteúdo mais alinhado com o interesse do público.

5. Metricool

Gerencie, agende e analise redes sociais em um só lugar. Ideal para quem precisa acompanhar o desempenho das postagens com praticidade.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

6. Semrush

Uma das ferramentas mais completas para SEO, análise de concorrência e palavras-chave. Essencial para quem quer melhorar o posicionamento no Google.

7. CapCut

Editor de vídeo fácil de usar e ótimo para reels, TikTok e vídeos curtos com apelo visual e sonoro. Possui recursos avançados, mesmo na versão gratuita.

8. Google Analytics

Se você quer entender o comportamento do público no seu site, essa é a ferramenta. Com ela, dá para descobrir o que está funcionando (ou não) na sua estratégia.

9. Mailchimp

Para criar e automatizar campanhas de e-mail marketing com layouts bonitos e relatórios completos. Ideal para nutrir e engajar sua base.

10. Trello

Organização visual em formato de quadro. Ótimo para acompanhar tarefas, fluxos e campanhas com toda a equipe.

A ferramenta certa muda tudo

O marketing digital exige criatividade, estratégia, agilidade e essas ferramentas estão aí para te ajudar exatamente nisso. Ao integrar tecnologia à sua rotina, você ganha tempo, melhora a produtividade e entrega mais valor.

Teste, adapte ao seu estilo de trabalho e monte o seu “kit” ideal. Porque, no fim das contas, não é sobre fazer mais, e sim fazer melhor.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance



Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga